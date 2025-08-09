onedio
Bölümler İki Dakika Olacak: Dikey Dizi Formatında Yeni Komedi Projesi Semt Çocuğu

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.08.2025 - 12:16

Dikey dizi formatının dünya çapında yaygınlaşmaya ve popülerleşmeye başlamasıyla ülkemizde de hazırlıklar tam gaz başladı. Yapımlar ve platformlar bir bir dikey dizi projelerini açıklıyor. Projelerden biri de komedi türünde çekilecek olan Semt Çocuğu. Gazeteci Birsen Altuntaş diziye dair detayları paylaştı. Gelin birlikte öğrenelim!

Serkan Dağlı ve Anıl Çelik başrolü paylaşacak.

Sarıyer’de başlayan çekimler 8 gün sürecek. Dikey dizi formatında olan Semt Çocuğu’nun bölümleri iki dakika şeklinde olacak. Toplamda 58 bölüm halinde yayınlanacak.

Yapımcılık İki Dakika Creative House’a ait.

Yönetmen koltuğunda ise Melih Kun var. Dizide hayallerinin peşinden giden bir futbolcuyu ve mahallede süren renkli hayatını izleyeceğiz. 

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizi, Doğan Burda Big Media & Technology uygulaması Bmag’de yayınlanacak ve Instagram, TikTok, YouTube Shorts‘da da izlenebilecek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
