Bölümler İki Dakika Olacak: Dikey Dizi Formatında Yeni Komedi Projesi Semt Çocuğu

Dikey dizi formatının dünya çapında yaygınlaşmaya ve popülerleşmeye başlamasıyla ülkemizde de hazırlıklar tam gaz başladı. Yapımlar ve platformlar bir bir dikey dizi projelerini açıklıyor. Projelerden biri de komedi türünde çekilecek olan Semt Çocuğu. Gazeteci Birsen Altuntaş diziye dair detayları paylaştı. Gelin birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş