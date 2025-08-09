Bölümler İki Dakika Olacak: Dikey Dizi Formatında Yeni Komedi Projesi Semt Çocuğu
Dikey dizi formatının dünya çapında yaygınlaşmaya ve popülerleşmeye başlamasıyla ülkemizde de hazırlıklar tam gaz başladı. Yapımlar ve platformlar bir bir dikey dizi projelerini açıklıyor. Projelerden biri de komedi türünde çekilecek olan Semt Çocuğu. Gazeteci Birsen Altuntaş diziye dair detayları paylaştı. Gelin birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Serkan Dağlı ve Anıl Çelik başrolü paylaşacak.
Yapımcılık İki Dakika Creative House’a ait.
