İzlerken Gözyaşlarınızı Tutamayacağınız En Dramatik ve Duygusal 15 Kore Filmi
Kore müzikleri, dizi ve filmleri alıştığınız takdirde içinde kaybolmaya başlayacağınız bir girdap gibidir. Bir kere elini verenin kendini kurtarma şansı yoktur. E biz de boş duracak değiliz, sizler için son yılların en yüksekli puanlı filmlerini derledik. Konu olarak ise dramı seçtik… İzlerken hayatı sorgulayabilirsiniz, dikkat deriz.
Duygu seline kapılıp göz yaşlarınıza hakim olamayacağınız en duygusal filmlerin yer aldığı listemize buyrun...
1. My Lovely Angel (2021)
2. Next Sohee (2022)
3. Past Lives (2023)
4. Soulmate (2023)
5. Decision to Leave (2022)
6. Heaven: To the Land of Happiness (2021)
7. Aloners (2021)
8. The Call (2020)
9. 20th Century Girl (2020)
10. Pawn (2020)
11. Innocence (2020)
12. Cassiopeia (2022)
13. On Your Wedding Day (2018)
14. House of Hummingbird (2018)
15. Bonus Dizi - Move the Heaven (2021)
