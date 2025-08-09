onedio
İzlerken Gözyaşlarınızı Tutamayacağınız En Dramatik ve Duygusal 15 Kore Filmi

İzlerken Gözyaşlarınızı Tutamayacağınız En Dramatik ve Duygusal 15 Kore Filmi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.08.2025 - 15:42

Kore müzikleri, dizi ve filmleri alıştığınız takdirde içinde kaybolmaya başlayacağınız bir girdap gibidir. Bir kere elini verenin kendini kurtarma şansı yoktur. E biz de boş duracak değiliz, sizler için son yılların en yüksekli puanlı filmlerini derledik. Konu olarak ise dramı seçtik… İzlerken hayatı sorgulayabilirsiniz, dikkat deriz.

Duygu seline kapılıp göz yaşlarınıza hakim olamayacağınız en duygusal filmlerin yer aldığı listemize buyrun...

1. My Lovely Angel (2021)

Yalnız yaşayan ve duygularını içine gömmüş bir adam, hayatına ansızın giren işitme ve görme engelli küçük bir kızla tanışır. Başlarda bu durum onun için sadece bir sorumluluk gibi görünse de, zamanla ikisi arasında derin bir bağ oluşur. Adam, hiç beklemediği şekilde bu çocuğun hayatında sevgi ve umut kaynağı olur. Küçük kız ise yalnızlığını paylaştığı bu adamla hayata farklı gözlerle bakmayı öğrenir. Film, sessizlik ve dokunuşların diliyle seyirciye dokunur. Sevginin bazen sözlerden çok daha güçlü olduğunu gösterir. 

IMDb: 7.6

2. Next Sohee (2022)

Enerjik bir lise öğrencisi olan Sohee, okulunun yönlendirmesiyle bir çağrı merkezinde staja başlar. Ancak beklediği sıcak ortam yerine, ağır iş yükü ve duygusal baskıyla karşılaşır. Bu süreçte yaşanan trajik olay, onun hayatını derinden sarsar. Bir kadın dedektif, bu olayın ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için mücadeleye girişir. Film, sistemin gençleri nasıl tükettiğini çarpıcı bir şekilde işler. İzleyiciyi hem öfkelendiren hem de hüzne boğan güçlü bir dramdır. 

IMDb: 7.2

3. Past Lives (2023)

Çocukluk arkadaşı olan Nora ve Hae Sung, yıllar önce farklı ülkelere taşınarak yollarını ayırır. Yetişkinliklerinde yeniden bir araya geldiklerinde, aralarındaki bağın hâlâ güçlü olduğunu fark ederler. Ancak bu bağ, hayatlarındaki seçimler ve koşullar nedeniyle farklı bir yöne evrilir. Film, “ya olsaydı” sorusunun yarattığı melankoliyi derinlemesine işler. Seyirciyi, kader ile özgür irade arasında düşündürür. Yavaş tempolu ama duygusal etkisi yüksek bir hikâye sunar.

 IMDb: 7.8

4. Soulmate (2023)

İki genç kız, ergenlik dönemlerinden yetişkinliğe kadar dostluklarını sürdürür. Hayat onlara farklı yollar çizse de, kalplerindeki bağ hiç kopmaz. Zaman içinde kıskançlık, hayal kırıklığı ve özlem bu ilişkiye gölge düşürür. Film, dostluğun karmaşık ama vazgeçilmez doğasını incelikle işler. Karakterlerin iç dünyasını derinlemesine hissettirir. Seyirciyi hem gülümseten hem hüzünlendiren bir hikâyedir. 

IMDb: 7.5

5. Decision to Leave (2022)

Bir dedektif, dağlık bölgede yaşanan gizemli bir ölüm olayını araştırırken baş şüpheli olan kadına karşı ilgi duymaya başlar. Kadının cazibesi ve gizemli tavırları, onun profesyonel kararlarını gölgeler. Araştırma ilerledikçe gerçek ile duygular arasında sıkışıp kalır. Film, suç ve romantizmi ustalıkla harmanlar. Görsel dili ve atmosferiyle seyirciyi içine çeker. İnce ince işlenmiş karakter çözümlemeleri sunar. 

IMDb: 7.3

6. Heaven: To the Land of Happiness (2021)

Hapishaneden kaçan bir mahkum, ölümcül hastalığı olan bir adamla yolları kesişir. İkisi, hayatta çok az vakitleri kaldığını bilerek, kısa süreli bir özgürlük ve mutluluk arayışına çıkar. Yolculukları boyunca dostluğun ve dayanışmanın değerini yeniden keşfederler. Film, dramatik anları sıcak bir mizahla dengeler. Umut, hayatın en zor anlarında bile bulunabilir mesajını verir. Seyirciye hüzün ve tebessümü aynı anda yaşatır.

 IMDb: 7.0

7. Aloners (2021)

Genç bir kadın, yalnız yaşamını katı bir rutine bağlamıştır. İşe gidip gelmek dışında hayatında pek bir değişiklik yoktur. Ancak komşusunun beklenmedik ölümü, onu kendi yalnızlığıyla yüzleşmeye iter. Sessiz ve ağır tempolu film, modern hayatın izolasyonunu derinlemesine işler. İzleyiciyi kendi sosyal ilişkilerini sorgulamaya davet eder. Minimalist ama vurucu bir anlatı sunar. 

IMDb: 7.5

8. The Call (2020)

Aynı evde, fakat farklı zamanlarda yaşayan iki kadın, gizemli bir telefon hattıyla birbirlerine bağlanır. Başta masum görünen bu iletişim, zamanla tehlikeli bir oyuna dönüşür. Geçmişte yapılan küçük bir değişiklik, geleceği tamamen altüst eder. Film, gerilim ve dramı ustaca harmanlar. İzleyiciyi son ana kadar diken üstünde tutar. Güçlü oyunculuklarıyla akılda kalıcıdır. 

IMDb: 7.1

9. 20th Century Girl (2020)

1999 yılında geçen film, genç bir kızın en yakın arkadaşı için bir çocuğu gözetleme göreviyle başlar. Ancak bu süreçte, kendisi de beklenmedik bir aşka kapılır. Dostluk ve aşk arasındaki ince çizgi, hikâyenin merkezinde yer alır. Film, nostaljik atmosferi ve masumane duygularıyla öne çıkar. İlk aşkın tatlı hüznünü derinden hissettirir. Finaliyle izleyiciyi duygusal bir boşluğa bırakır. 

IMDb: 7.2

10. Pawn (2020)

Borç tahsildarı Doo-Seok, borçlu bir kadının küçük kızını rehin almak zorunda kalır. İlk başta para karşılığı yapılan bu anlaşma, zamanla sevgi dolu bir baba-kız ilişkisine dönüşür. Yıllar geçtikçe bu bağ daha da güçlenir. Film, aile olmanın sadece kan bağıyla değil, gönül bağıyla da kurulabileceğini anlatır. Sıcak ve duygusal anlarla doludur. İzleyiciyi hem güldürür hem ağlatır.

 IMDb: 7.6

11. Innocence (2020)

Başarılı bir avukat, annesinin bir toplu zehirlenme olayında suçlanması üzerine doğduğu köye geri döner. Alzheimer hastası annesinin masumiyetini kanıtlamak için mücadele eder. Bu süreçte aile geçmişinin karanlık sırları ortaya çıkar. Film, adalet, aile ve önyargı temalarını işler. Atmosferi ve temposuyla izleyiciyi içine çeker. Finaliyle izleyicide derin bir etki bırakır. 

IMDb: 7.1

12. Cassiopeia (2022)

Aile bağının zamanla silinmeyen izine dair duygusal bir yolculuk sunar; Alzheimer teşhisiyle hafızasını kaybetmeye başlayan bir kız ve ona sarılan babasının hikâyesi izleyiciye dokunur. Film, unutmanın değil de yeniden keşfetmenin mümkün olduğunu anlatan nazik bir melodi gibidir. Şehirde yitip giden anılar, baba-daughter ilişkisi üzerinden yeniden canlanır. Her sahne, zamanın geçişinin duygusal derinliklerine nazikçe dokunur. Hafıza bulanıklığında bile sevginin net izleri kalır. İzleyici, filmin sade ama yoğun temposuyla hem hüzün hem umut hisseder. 

IMDb: 6.8

13. On Your Wedding Day (2018)

Bir genç, yıllar sonra lise aşkından aldığı beklenmedik bir düğün davetiyle duygusal bir yolculuğa çıkar. Bu davet, geçmişin tatlı anılarını yeniden canlandırırken aynı zamanda yetişkinliğin getirdiği pişmanlıklarla yüzleşmesini sağlar. Film dört farklı zaman diliminde geçer ve ilişkilerin hem büyüme alanı hem de acı kaynağı olabileceğini gösterir. Sevgi, özlem ve zamanlama üzerine düşündüren bir romantik komedi-drama sunar. Karakterlerin doğal uyumu ve gerçekçi diyaloglar izleyicide güçlü bir bağ oluşturur.

 IMDb: 7.1

14. House of Hummingbird (2018)

1994 yılında Seoul’de geçen bu film, yalnız ve içe kapanık bir genç kız olan Eun-hee’nin duygusal gelişimini izleyiciye sunar. Aile içindeki ilgisizlik, gençlik sancıları ve toplumsal beklentilerle yüzleşirken, Eun-hee için dünya küçük ama anlamlı anlarla dolar. Film, hayatı parça parça, ama derinlemesine hissetmenin gücünü anlatır. Yönetmen Kim Bora, sadelik içinde incelikli bir portre çizerek izleyiciye empati dolu bir deneyim yaşatır. Sunulan her sahne, ergenliğin kırılganlığını ve umut arayışını nazikçe dokur. 

IMDb: 7.4

15. Bonus Dizi - Move the Heaven (2021)

Asperger sendromlu genç Geu-ru, babasının vefatından sonra dedesi tarafından yetiştirilir. Dedesiyle birlikte, vefat eden kişilerin geride bıraktığı eşyaları düzenleyen bir şirkette çalışır. Her eşya, ardında derin bir hikâye ve bazen acı, bazen umut barındırır. Bu süreçte hem kayıpların yasını tutmayı hem de hayatın değerini anlamayı öğrenirler. Her bölümde farklı hayatlara dokunan duygusal anlar yaşanır. Gözyaşlarını tutmanın zor olduğu, empati dolu bir yapımdır.

 IMDb: 8.5

