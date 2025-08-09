İzlerken Gözyaşlarınızı Tutamayacağınız En Dramatik ve Duygusal 15 Kore Filmi

Yalnız yaşayan ve duygularını içine gömmüş bir adam, hayatına ansızın giren işitme ve görme engelli küçük bir kızla tanışır. Başlarda bu durum onun için sadece bir sorumluluk gibi görünse de, zamanla ikisi arasında derin bir bağ oluşur. Adam, hiç beklemediği şekilde bu çocuğun hayatında sevgi ve umut kaynağı olur. Küçük kız ise yalnızlığını paylaştığı bu adamla hayata farklı gözlerle bakmayı öğrenir. Film, sessizlik ve dokunuşların diliyle seyirciye dokunur. Sevginin bazen sözlerden çok daha güçlü olduğunu gösterir.

IMDb: 7.6