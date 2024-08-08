Ailecek Keyifle İzleyebileceğiniz En İyi 16 Animasyon Film
Ailecek Keyifle İzleyebileceğiniz En İyi 16 Animasyon Film
Ailecek vakit geçirmenin en eğlenceli yollarından biri de hep birlikte izlenecek bir film seçmek! Özellikle animasyon filmleri, renkli dünyaları ve içten hikayeleriyle her yaştan izleyicinin beğenisini kazanıyor. Hem çocukların hem de yetişkinlerin seveceği, kahkahalarla güleceğiniz, bazen de duygulanacağınız en iyi 16 animasyon filmi listeledik. İşte ailece izleyebileceğiniz en keyifli animasyon filmleri!
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1. Toy Story (Oyuncak Hikayesi) Serisi
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2. Finding Nemo (Kayıp Balık Nemo)
3. The Lion King (Aslan Kral)
4. Up (Yukarı Bak)
5. Shrek Serisi
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6. Luca
7. Moana
8. How to Train Your Dragon (Ejderhanı Nasıl Eğitirsin) Serisi
9. Inside Out (Ters Yüz)
10. Enkanto: Sihirli Dünya
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11. Raya and the Last Dragon (Raya ve Son Ejderha)
12. The Mitchells vs. The Machines (Ailem Robotlara Karşı)
13. Onward (Hadi Gidelim)
14. Elemental (Doğanın Güçleri)
15. Puss in Boots: The Last Wish (Çizmeli Kedi: Son Dilek)
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