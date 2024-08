Ailecek Keyifle İzleyebileceğiniz En İyi 16 Animasyon Film

Teknolojinin hayatımızı nasıl ele geçirdiğine dair eğlenceli bir bakış açısı sunan 'The Mitchells vs. The Machines,' sıradan bir ailenin robot istilasına karşı verdiği komik mücadelesini anlatıyor. Mizah dolu hikayesi, renkli karakterleri ve kalpleri ısıtan aile mesajlarıyla bu film, izleyen herkesi ekrana kilitleyecek!