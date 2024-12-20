Evcil Hayvan Tüyleri Nasıl Temizlenir?

Evcil hayvan sahibi olmak şahane bir şey. Kim sevgi dolu bir pati, kuyruğunu sallayan mutlu bir dost ya da yumuşacık bir kedi mırıltısı istemez ki? Ama işin bir de “tüy” tarafı var, kabul edelim. Tüyler her yerde! Koltukta, halıda, bazen mutfak tezgahında bile.

Şimdi dürüst olalım, onları temizlemek bazen ciddi bir iş haline gelebiliyor ama o kadar da zor değil. Birkaç pratik yöntemle bu tüy meselesini kolayca çözebilirsin.

Hazırsan, haydi başlayalım!