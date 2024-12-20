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Evcil Hayvan Tüyleri Nasıl Temizlenir?

etiket Evcil Hayvan Tüyleri Nasıl Temizlenir?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 11:01

Evcil hayvan sahibi olmak şahane bir şey. Kim sevgi dolu bir pati, kuyruğunu sallayan mutlu bir dost ya da yumuşacık bir kedi mırıltısı istemez ki? Ama işin bir de “tüy” tarafı var, kabul edelim. Tüyler her yerde! Koltukta, halıda, bazen mutfak tezgahında bile. 

Şimdi dürüst olalım, onları temizlemek bazen ciddi bir iş haline gelebiliyor ama o kadar da zor değil. Birkaç pratik yöntemle bu tüy meselesini kolayca çözebilirsin. 

Hazırsan, haydi başlayalım!

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1. Tüy dökülmeden önlem al.

Biliyor musun, tüylerin çoğu evin her yerine dağılmadan önce dökülüyor. O yüzden işin püf noktası, tüyler yere düşmeden onları toplamak. Dostunu düzenli olarak taramak bu işin olmazsa olmazı. Mesela haftada bir kez değil, mevsim geçişlerinde mümkünse her gün tara. Böylece tüyler halıya ya da koltuklara yapışmadan önce işin bitmiş olur. Hem tüy toplama derdi azalır hem de hayvanın daha sağlıklı ve parlak tüylere kavuşur. 

Bonus: Tararken onunla bağını güçlendiriyorsun, daha ne olsun!

2. Robot süpürgenle arkadaş ol!

Tüylerle savaşta en güçlü silahın kesinlikle robot süpürgen. Ama her süpürge bu işte aynı değil; evcil hayvan dostu özel başlıklar ve filtreler kullanman işini kolaylaştırır. En iyi robot süpürge ile bu problemi kökten çözebilirsin.

3. Lastik eldivenle mobilyalara sihirli dokunuş...

3. Lastik eldivenle mobilyalara sihirli dokunuş...

Bu yöntemi denemediysen çok şey kaçırıyorsun! Eski bir lastik eldiveni eline geçir ve koltuğun üzerinde hafifçe gezdir. Tüylerin eldivene yapışmasını izlemek inanılmaz tatmin edici. Hele bir de eldiveni biraz ıslatırsan sonuç iki kat daha etkili olur. Bu kadar basit bir yöntemle koltukları pırıl pırıl yapmak mümkün, dene ve gör!

4. Yapışkanlı tüy toplayıcıları hayatına dahil et!

4. Yapışkanlı tüy toplayıcıları hayatına dahil et!

Lint rulolar var ya, işte onlar tam bir kurtarıcı. Koltuklardan kıyafetlere kadar her yüzeyde kullanabilirsin. Evden çıkmadan önce üzerindeki tüyleri hızlıca temizlemek için elinin altında bir tane bulundurmak şahane olur. Bir de mini boylarını alıp çantana atarsan, her yerde hazır ve nazır olursun.

5. Beyaz sirke mucizesi ile tanış!

5. Beyaz sirke mucizesi ile tanış!

Beyaz sirke sadece temizlik için değil, tüylerden kurtulmak için de harika bir yöntem. Yarım bardak sirkeyi suyla karıştır ve bir sprey şişesine doldur. Mobilyaların ya da halıların üzerine sıktıktan sonra mikrofiber bir bezle sil. Hem yüzeyler parlayacak hem de tüylerden eser kalmayacak. Ayrıca, sirke kötü kokuları da yok eder, yani iki işi bir arada halletmiş olursun.

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6. Kurutma makinesinde ıslak mendil hilesi.

Kıyafetlerinden tüyleri temizlemek için küçük bir hilemiz var. Çamaşırlarını kurutma makinesine atmadan önce içine bir nemli mendil ekle. Makine çalışırken tüylerin mendile yapıştığını göreceksin. Özellikle siyah kıyafetlerindeki tüy sorunu için bu yöntemi denemeni öneririm.

7. Nemli süngerle halı ve koltuk temizliği!

Tüyleri toplamak için eski bir sünger kullanmayı hiç düşündün mü? Süngeri biraz nemlendir ve halının ya da koltuğun üzerinde gezdir. Elektrik süpürgesinin ulaşamadığı yerlere bile kolayca ulaşabilirsin. Üstelik çevre dostu bir yöntem, süngeri temizleyip tekrar tekrar kullanabilirsin.

8. Koltuklar için örtü kullanmaktan çekinme.

8. Koltuklar için örtü kullanmaktan çekinme.

Evcil hayvanların koltuklara olan aşkı bir başka! Eğer tüy sorununu biraz hafifletmek istiyorsan, koltukların üzerine çıkarılabilir ve yıkanabilir örtüler sermeyi deneyebilirsin. Bu şekilde koltuk kumaşı tüylerden korunur ve örtüleri yıkamak çok daha kolay olur. Üstelik sık sık değiştirerek dekorasyonu da tazeleyebilirsin.

9. Havlu üzerinde uyuma alanları yarat.

Eğer hayvan dostun sürekli aynı yerde yatmayı seviyorsa, o alana eski bir havlu ya da battaniye sererek tüylerin dağılmasını önleyebilirsin. Haftada bir havluyu ya da battaniyeyi yıkamak, bütün o alanı temizlemekten çok daha kolay olacak.

10. Mikrofiber bezlerin gücünden yararlan!

10. Mikrofiber bezlerin gücünden yararlan!

Mikrofiber bezler, yüzeylerdeki tüyleri toplamada şaşırtıcı derecede etkilidir. Tezgah, masa veya raf gibi düz alanlarda biriken tüyleri hızlıca temizlemek için mikrofiber bir bezi hafif nemlendirip kullanabilirsin. Bu bezler tüyleri adeta mıknatıs gibi çeker.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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