Evcil Hayvan Tüyleri Nasıl Temizlenir?
Evcil Hayvan Tüyleri Nasıl Temizlenir?
Evcil hayvan sahibi olmak şahane bir şey. Kim sevgi dolu bir pati, kuyruğunu sallayan mutlu bir dost ya da yumuşacık bir kedi mırıltısı istemez ki? Ama işin bir de “tüy” tarafı var, kabul edelim. Tüyler her yerde! Koltukta, halıda, bazen mutfak tezgahında bile.
Şimdi dürüst olalım, onları temizlemek bazen ciddi bir iş haline gelebiliyor ama o kadar da zor değil. Birkaç pratik yöntemle bu tüy meselesini kolayca çözebilirsin.
Hazırsan, haydi başlayalım!
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1. Tüy dökülmeden önlem al.
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2. Robot süpürgenle arkadaş ol!
3. Lastik eldivenle mobilyalara sihirli dokunuş...
4. Yapışkanlı tüy toplayıcıları hayatına dahil et!
5. Beyaz sirke mucizesi ile tanış!
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6. Kurutma makinesinde ıslak mendil hilesi.
7. Nemli süngerle halı ve koltuk temizliği!
8. Koltuklar için örtü kullanmaktan çekinme.
9. Havlu üzerinde uyuma alanları yarat.
10. Mikrofiber bezlerin gücünden yararlan!
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