onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tahminleri Bir Bir Tutan Jeolog Şener Üşümezsoy'dan Sırt Pozu

Tahminleri Bir Bir Tutan Jeolog Şener Üşümezsoy'dan Sırt Pozu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.08.2025 - 11:40

İçerik Devam Ediyor

Ne yazık ki ülkemiz bir deprem ülkesi ve büyük veya küçük ölçekli her depremin ardından ünlü jeologlara ve bilim insanlarına kulak kesiliyoruz. Bu isimlerden biri de Şener Üşümezsoy. Geçtiğimiz gün yaşanan Sındırgı merkez üslü 6.1'lik depremi bilen Üşümezsoy geçtiğimiz gün yıllardır uğraştığı vücut geliştirme sporunun sonuçlarını göstermek için poz verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

75 yaşındaki Üşümezsoy'un pozu şöyle;

Yorumlar şöyle;

Yorumlar şöyle;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
futboltopu20

yüzüyor mu acaba deniz baykal gibi

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.