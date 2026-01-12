Herkes Bu Adamı Konuşuyor! Geleceği Okuyan Can Aydoğmuş'un Başarılı 50 Astrolojik Öngörüsü
Astroloji yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Can Aydoğmuş, geçmişte yaptığı ve gerçekleşen öngörüleriyle çok dikkat çeken bir isim. Siyasetten toplumsal gelişmelere kadar birçok başlıkta isabetli tahminlerde bulunan Aydoğmuş’un açıklamaları, takipçileri tarafından “tesadüf değil” yorumlarıyla karşılanıyor. Gelin, geçmişten bugüne, Aydoğmuş'un doğru çıkan öngörülerine bir göz atalım...
1. 16 Kasım 2024 - Haziran 2025 arası Beşiktaş astrolojik olarak zor bir dönemden geçecek.
2. 2020 döneminde 3. Dünya Savaşı veya bu savaşın temellerinin atılmasına dair işaretler var.
3. Türkiye kendi topraklarında ya da başka ülkelerin sahalarında petrol, doğalgaz ve benzeri yeraltı kaynaklarını çıkaracak veya bu kaynaklar üzerinde hak elde edecek.
4. 2018 ortasında Türkiye’nin dış ilişkilerinde gerilimler, ekonomik kriz ve olası ambargo benzeri zorlayıcı gelişmeler yaşanacak.
5. Denizlerde olağan dışı bir kirlilik veya doğa olayı yaşanacak, deniz canlıları bundan etkilenebilir ve bu sağlık açısından da risk yaratabilir.
6. 2020 Eylül ile 2022 Nisan arasında, ya da yakın bir dönemde, Covid mutasyonları için aşı bulunacak. İlerleyen dönemlerde kanser ve MS gibi ciddi hastalıklar için yeni aşı/ilaç formülleri devreye girecek.
7. 31 Mart 2024 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi yükseliş yaşayacak.
8. 2020 Eylül ile 2022 Mart arasında özellikle Türkiye’nin batı ve iç bölgelerinde deprem, sel, hortum gibi doğal afetler, patlamalar veya toplumsal karışıklıklar yaşanabilir.
9. 2020 sonbaharı ile 2021 başı arasında dünya genelinde savaşçı, saldırgan eğilimlerin artacak; ülkeler arasında gerilimler ve devletlerin kendi halklarıyla çatışma riskleri yükselecek.
10. COVID-19 mutasyon geçirerek yeni varyantlar oluşturacak ve buna karşılık olarak bilim dünyası aşı ve tedavi geliştirecek.
11. Azerbaycan 13 Eylül 2020’den itibaren 2023 Nisan’a kadar topraklarını, özellikle deniz sınırları ve yer altı kaynakları açısından, genişletecek.
12. 2020 sonundan 2021 ortasına kadar diplomatik krizler, konsolosluk ve yönetici düzeyinde gerilimler olabilir, ABD liderliğine yönelik olası bir saldırı ihtimali var.
13. Fenerbahçe 2020 yılı Ağustos sonu ile Aralık ayı arasında yatırımlardan kazanç sağlayabilir, hisseleri yükselebilir ve önemli başarılar elde edebilir.
14. 21 Haziran 2020 tutulmasıyla birlikte Türkiye’de yangınlar, patlamalar veya kaos ortamı yaşanabilir.
15. 2020 yaz aylarında kadınlara yönelik şiddet, taciz ve kadın haklarıyla ilgili konular, ünlüler ve siyaset çevrelerinde gündeme gelecek.
16. 5 Haziran ve 5 Temmuz 2020 tutulmaları dönemlerinde hem dünyada hem de Türkiye’de özellikle doğu bölgelerinde depremler ve doğal afetler yaşanabilir. Batı bölgesinde yaşanacak depremler korkutucu sonuçlar doğurmayacaktır.
17. 21 Haziran - 5 Temmuz dönemlerinde yeni virüsler gündemde olacak ve korku yaratacak.
18. Şubat 2020'den itibaren Türkiye için dış ilişkiler, medya, ekonomi, kanaat önderleri, iç ve dış güvenlik adına gergin ve hareketli bir dönem olacak.
19. 2020 Ocak sonrası Bitcoin iyiye giderken Şubat sonrası büyük bir yükseliş yaşayacak.
20. Arap birlikleri, Dubai, Umman, Yemen, İran, Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Pakistan, Tayland, Vietnam, Filipinler ve çevresindeki ülkelerden gelen haberler dünya gündemini etkileyecek. Özellikle sıraladığım ülkelerde yönetimin şeklinin değişimi, halk ayaklanmaları, dinsel ve dogmatik yapıdan özgür yapılara geçiş başlangıcı olabilir.
21. 25, 26, 27 Haziran 2020 tarihlerinin bir hafta öncesi ve 15 gün sonrası hortum, fırtına, seller görülebilir.
22. Covid-19 salgınının ardından dünya 2020 sonunda biraz rahatlayacak ama hastalıkların ve küresel gerginliğin tamamen bitişi 2023 Ocak sonunu bulacak.
23. Eylül ayındaki tutulmalar, devlet yöneticileri, mahkemeler, davalar ve üniversiteleri etkiliyor.
24. Mourinho 2026'nın Haziran ayına kadar biraz zorlu bir dönemden geçiyor gibi görünüyor, haritası Fenerbahçe'nin haritasıyla uyumlu değil.
25. Mayıs 2025 sonrası en geç iki ay içinde Türkiye borsası çok iyi gelişmeler yaşayacak.
26. 26.07.2025 - 21.08.2025 arasında sel, su ve deniz ile ilgili olaylar olabilir.
27. 2025 Mart sonu ve Nisan ayında Satürn'ün ev değiştirmesi ve tutulmaların etkisiyle deprem olabilir. Bu depremin çok büyük etkileri olacağını ön görmüyorum.
28. 2025 Haziran sonrası 2027 Eylül ayına kadar İstanbul Üniversitesi için zor bir dönem olduğu görünüyor .
29. İran'da 2020 Haziran ile 2023 Haziran arası darbe, devrim ve devlet değişimlerinin olacağı görünüyor.
30. 2025 Mayıs yada sonunda Aralık ayından sonra Fenerbahceden pozitif beklentilerim var.
31. Galatasaray 2025'te SüperLig şampiyonu olabilir.
32. 2024 Şubat - 2025 Mayıs arası Türkiye'de önemli bir siyasetçinin hamilelik, doğum ya da annelik ile ilgili söyleyeceği sözler gündem olacak.
33. İlerleyen yıllarda tüm Türk Vatandaşları devletin yada çeşitli imkanlar ile ev sahibi olacaklar. Ev sahibi olmayan Türk vatandaşı kalmayacak.
34. İstanbul'da ev fiyatları 2022 sonrası müthiş şekilde yükselecek. 30 metra kare ev 1 milyon doları geçer.
35. Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2024 seçimlerini kazanacak.
36. 2024 Şubat ile 2025 Haziran arası Türk Hava Yolları ve Türkiye’deki hava yolu şirketleri çok pozitif gelişmeler ve yükselişler yaşayacaklar.
37. 2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası Türkiye hastaneler, sağlık alanları ve doktorlar ile ilgili pozitif gelişmeler haberler yaşayacak. Hastanelerde büyüme olabilir ya da sağlık tıp alanında başarılar elde edilebilir.
38. 2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası özellikle öğrenciler, üniversiteler ve gençlerin yürüyüşleri, baş kaldırmaları ya da çeşitli olaylar gündem olabilir.
39. Türkiye film ve dizi sektöründe dünya çapında büyüyecek, ödüller, başarılar elde edecek ve film dizi alanında çok büyük pozitif yönde gelişmeler yaşayacak!
40. Amerika’nın 2025 yılında çok büyük iç kargaşa ve ekonomik olarak kötü bir dönem yaşayacağı astrolojik olarak görünüyor.
41. 2025 yılında 24 Şubat tarihinden itibaren dünyada savaş etkileri kendini göstermeye başlıyor. Lakin en yoğun etki 2025 yılının mart ayı sonrasında…Nisan, mayıs, haziran ve özellikle temmuz aylarında yoğun savaş etkileri var. Bu savaşlar Ortadoğu bölgesinde dünyanın farklı yerlerinde de olabilir.
42. Rusya, Avrupa ve Amerika ya da bu ülkelerden farklı ülkeler, hepsi Türkiye ile çok iyi ilişkiler geliştirebilir.
43. 2018 Kasım sonrasında Bitcoin ciddi bir düşüş yaşayacak.
44. 2019 yılında Satürn ve Ketu defalarca yan yana gelecek. O yüzden bu dönemde peş peşe büyük yangınlar olacak.
45. 08 Mayıs 2019 ile 23 Haziran 2019 arası Türkiye için gergin görünüyor.
46. Medya, ünlüler, patronlar ve göz önündeki insanlarla ilgili şok edici haberleri Ocak ile Haziran ayları arasında duymaya devam edeceğiz.
47. İngiltere kraliyet ailesi 2025 Nisan ile 2032 Temmuz arası çok zor bir dönem yaşayacaklar ve ingiltere kralı değişebilir.
48. 2024 itibariyle mülteciler Türkiye'den gidecek, mülteci sorununa çözüm getirilecek.
49. Özellikle 2022 ile 2023 yıllarının başlangıç döneminde ve 2027, 2028 ve 2029 yıllarında Türkiye’de çok zarar verici büyük bir deprem riski astrolojik olarak görünüyor.
50. Fenerbahçe 2026 yılında şampiyon olacak.
