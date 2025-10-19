13-19 Ekim: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İmzalar Atıldı: Gazze İçin "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" Düzenlendi
200 Binden Fazla Kişi Paylaştı: Bedeninde 2 Erkeğe Ait DNA Bulunan Rojin Kabaiş İçin Adalet Aranıyor
Gazeteci Hakan Tosun Hayatını Kaybetti: 2 Saldırgan Gözaltına Alındı
3 Yıldır Evden Çıkmadı, Banyo Yapmadı, Tırnak Kesmedi: 23 Yaşındaki Barış Oyun Bağımlısı Oldu
Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor mu? İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama
Mango, Siber Saldırı Sonucu Müşterilerinin Kişisel Verilerinin Çalındığını Açıkladı
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un Kadro Dışı Kaldığını Duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Sistemini Değiştirecek mi? Kabine Toplantısı'ndan 'Erteleme' Kararı Çıktı
Korkulan Oldu: Bursa’da Su Bitti! Şehre Yeni Su Hattı Yerleştiriliyor, Planlı Su Kesintisi Başladı
TBMM Resmi Hesabında İlk Kez Kürtçe Paylaşım Yapıldı
Sağlık Çalışanlarının Kıyafetleri Değişti: Kimin Hangi Renk Forma Giyeceği Belli Oldu
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Ünlüler: Kan ve Saç Testinde Uyuşturucu Madde Çıktı
Türkiye'nin En Zengini Değişti! Murat Ülker'i Milyarder Listesindeki Tahtından Düşüren İsim
Kuzey Kıbrıs Seçimlerinde Sandıklar Kapandı: Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Takip Etti: Milliler Gürcistan’ı İlk Yarıda Dağıttı
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
