13-19 Ekim: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.10.2025 - 23:42

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İmzalar Atıldı: Gazze İçin "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" Düzenlendi

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın durması için Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde imzalar atıldı. Zirveye katılan liderler “Aile fotoğrafı” çektirdi ve sonrasında barış için “Niyet Belgesi” imzalandı.

ABD Başkanı Donald TrumpCumhurbaşkanı Erdoğan’ı överek barışta önemli işler yaptığını söyledi.

200 Binden Fazla Kişi Paylaştı: Bedeninde 2 Erkeğe Ait DNA Bulunan Rojin Kabaiş İçin Adalet Aranıyor

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, geçtiğimiz yıl 27 Eylül'de kaybolmuş ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedenine ulaşılmıştı. İntihar ettiği söylenen Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, genç kızın cansız bedeninde iki farklı bölgede 2 erkeğe ait DNA tespit edildi. Instagram'da 200 binden fazla kez Rojin İçin Adalet şablonuyla Rojin'in ölümünün aydınlatılması istendi.

Gazeteci Hakan Tosun Hayatını Kaybetti: 2 Saldırgan Gözaltına Alındı

İklim aktivisti, gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun’dan yaklaşık 3 gün haber alınamamış ve gazetecinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Hakan Tosun’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Hakan Tosun’a saldıran ve döverek öldüren 2 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 Yıldır Evden Çıkmadı, Banyo Yapmadı, Tırnak Kesmedi: 23 Yaşındaki Barış Oyun Bağımlısı Oldu

Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan 23 yaşındaki genç, sanal dünyaya bağımlı hale geldi. Oğlunun beslenmek dışında hiçbir şey yapmamasına üzülen anne, evladının eski günlerine dönmesini istiyor.

Yaşadığı hayat hakkında açıklama yapan 23 yaşındaki Barış Özbay “Genelde uyanıyorum, tuvaletimi yapıyorum, yemeği yiyorum mecbur olduğum için yoksa onları yapmam. Sonra oturuyorum ve telefonla oynarım. Duvarları izliyorum ve akşam olmasını bekliyorum sonra uyuyorum” dedi.

Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor mu? İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

Trafik cezalarına yeni düzenleme geliyor. Pek çok ceza artarken hız sınırını aşmada uygulanan yüzde 10 toleransın kaldırılacağı iddia edildi. İçişleri Bakanlığı söz konusu iddialara yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, iddiaları yalanladı.

Mango, Siber Saldırı Sonucu Müşterilerinin Kişisel Verilerinin Çalındığını Açıkladı

Giyim firması Mango, müşterilerine gönderdiği mail ile kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. Kişisel verilerle ilgili önemli duyuru başlığıyla gönderilen mailde, açığa çıkan bilgilerin ad, ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un Kadro Dışı Kaldığını Duyurdu

Fenerbahçe'de gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran'ın başkanlığa gelmesinin ardından beklenen kadro dışı kararları ilk olarak sürpriz iki isimle alındı. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Sistemini Değiştirecek mi? Kabine Toplantısı'ndan 'Erteleme' Kararı Çıktı

Günlerdir konuşulan zorunlu eğitim süresinin kısalacağı iddiaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. CNN Türk kanalında yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde yapılan son Kabine Toplantısında zorunlu eğitim hakkında sunum yaptı. Toplantıdan yeni sistem üzerinde bir süre daha çalışılması kararı çıktı.

Korkulan Oldu: Bursa’da Su Bitti! Şehre Yeni Su Hattı Yerleştiriliyor, Planlı Su Kesintisi Başladı

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan kuraklık, ‘su şehri’ Bursa’nın susuz kalmasına neden oldu. Kuraklık sonrası barajları ciddi seviyede etkilenen Bursa'da 1 Ekim'de başlayan su kesintileri sürüyor. Ancak kesintilere rağmen barajlarda su kalmadı. Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken Doğancı Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Hava Forum’da yer alan bilgiye göre; Bursa'nın anlık olarak 2 günlük su kaldı. Çınarcık Barajından acil boru döşeme çalışmaları başladı. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 16-22 Ekim'de planlı su kesintisi uygulanacak.

TBMM Resmi Hesabında İlk Kez Kürtçe Paylaşım Yapıldı

TBMM Başkanı Numan KurtulmuşDiyarbakır’da düzenlenen Dicle Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni’nde dikkat çeken bir kapanış yaptı. Konuşmasını Kürtçe sözlerle tamamlayan Kurtulmuş, “Bi hev re bibin, dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best” diyerek, “Birlik olalım gönül gönüle, el ele barış aramızda hüküm sürsün” mesajını verdi.

Sağlık Çalışanlarının Kıyafetleri Değişti: Kimin Hangi Renk Forma Giyeceği Belli Oldu

Bakanlık, sağlık hizmetlerinde standart oluşturma ve kurumsal bütünlüğü güçlendirme çalışmaları kapsamında sağlık personelinin kıyafetlerinde yeni uygulamaya geçildiğini duyurdu. Yeni kılavuza göre sağlık çalışanlarının üniformalarında pek çok köklü değişiklik ve yenilik yapıldı. Farklı branşlardaki personel farklı renklerde kıyafet kullanacakken karşılama ve yönlendirmede görevli memurlar takım elbise giyecek.

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Ünlüler: Kan ve Saç Testinde Uyuşturucu Madde Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce ünlü isimlere yönelik geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu yapmıştı. Operasyon kapsamında Hadiseİrem DericiMert Yazıcıoğlu ve birçok ünlü, sabah saatlerinde evlerinden alınarak gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ifadeleri alınmış ve kan tahlilleri yapılmış, tüm isimler İl Jandarma Komutanlığı’na götürülmüştü. Akşam satlerinde ise tüm ünlüler serbest bırakılmıştı. 

Bugün ise test sonuçları ortaya çıktı ve pozitif olan isimler belli oldu.

Türkiye'nin En Zengini Değişti! Murat Ülker'i Milyarder Listesindeki Tahtından Düşüren İsim

Forbes, milyarderler listesini güncelledi. Ülke ülke en zengin isimlere yer veren Forbes'un, 'Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde dikkat çeken değişim yaşandı. Türkiye'nin en zengini olarak bilinen Murat Ülker, ikinci sıraya düştü. Zirvenin sahibi ise son zamanlarda Fenerbahçe'ye sponsor olmasıyla ile birlikte Türkiye'nin gündemine oturan ünlü iş insanı oldu. İşte Türkiye'nin en zengini!

Kuzey Kıbrıs Seçimlerinde Sandıklar Kapandı: Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

Kuzey Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu başladı. 08.00’den itibaren oy kullanmaya başlayan 218 bin 313 seçmen, ülke genelindeki 777 sandıkta 18.00’e kadar oy verildi. Ve açılan 735 sandık sonucunda Erhürman oyların %62'sini alarak büyük bir üstünlük sağladı. Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu. Resmi açıklama için son sandıklar bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Takip Etti: Milliler Gürcistan’ı İlk Yarıda Dağıttı

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. mücadelesinde Gürcistan’ı Kocaeli’nde oynanan maçta konuk etti. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını baştan son üstün oynayıp 3-0 önde kapattı.

Mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Cumhurbaşkanı aynı zamanda eski milli futbolcu da olan Mikheil Kavelashvili ile birlikte tribünden takip etti.

