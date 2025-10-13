onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gazeteci Hakan Tosun Hayatını Kaybetti: 2 Saldırgan Gözaltına Alındı

Gazeteci Hakan Tosun Hayatını Kaybetti: 2 Saldırgan Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.10.2025 - 23:16

İklim aktivisti, gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun’dan yaklaşık 3 gün haber alınamamış ve gazetecinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Hakan Tosun’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Hakan Tosun’a saldıran ve döverek öldüren 2 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde çektiği belgesellerle tanınan gazeteci Hakan Tosun’dan yakınları cuma günü haber alamamaya başlamıştı.

Son dönemde çektiği belgesellerle tanınan gazeteci Hakan Tosun’dan yakınları cuma günü haber alamamaya başlamıştı.

Yapılan aramalar sonrasında Hakan Tosun’un kimliği olmadan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda olduğu ortaya çıkmıştı. 49 yaşındaki gazetecinin öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşirken, akşam saatlerinde ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Organlarının bağışlanmasını isteyen Tosun için yarın (14 Ekim) 14:00’te Nurtepe Cemevi’nde taziye olacak.

Saldırganlar yakalandı.

Saldırganlar yakalandı.

Esenyurt’ta Hakan Tosun’a saldırarak hayatını kaybetmesine neden olan 2 saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Hakan Tosun'un kardeşi Öznur Tosun yaptığı açıklamada, “Kimi korumak istiyorsunuz siz? Bu insan buraya kimliksiz yatırılacaktı ve biz bulmamış olsaydık belki de kaybolacaktı. Ne istiyorsunuz, kimi koruyorsunuz? Bu insanların arkasında, bunu yapanların arkasında kim var?” ifadelerini kullandı.

Hakan Tosun’un saldıraya uğradığı anlar 👇

Hakan Tosun kimdir?

Hakan Tosun kimdir?

1975’te İstanbul’da doğan Tosun, 1993’te özel radyoların yayına başlamasıyla teknik danışman olarak mesleğe başladı.

1998’den itibaren İzmir’e yerleşerek çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalışan Tosun, 2009’dan beri belgesel yapımcılığına yoğunlaşıyordu.

Tosun, ekoloji ve toplumsal olaylar üzerine bağımsız yapımlarıyla tanınıyordu. ‘Çatılara Doğru’, ‘Tekel İşçileri’, ‘Büyük Anadolu Yürüyüşü’, ‘Dönüşüm (Gentrification)’ ve ‘Validebağ Direnişi’ gibi belgesellere imza atmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın