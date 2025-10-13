Gazeteci Hakan Tosun Hayatını Kaybetti: 2 Saldırgan Gözaltına Alındı
İklim aktivisti, gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun’dan yaklaşık 3 gün haber alınamamış ve gazetecinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Hakan Tosun’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Hakan Tosun’a saldıran ve döverek öldüren 2 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Son dönemde çektiği belgesellerle tanınan gazeteci Hakan Tosun’dan yakınları cuma günü haber alamamaya başlamıştı.
Saldırganlar yakalandı.
Hakan Tosun’un saldıraya uğradığı anlar 👇
Hakan Tosun kimdir?
