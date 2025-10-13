Gazeteci Hakan Tosun Hayatını Kaybetti: 2 Saldırgan Gözaltına Alındı

Esenyurt’ta Hakan Tosun’a saldırarak hayatını kaybetmesine neden olan 2 saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hakan Tosun'un kardeşi Öznur Tosun yaptığı açıklamada, “Kimi korumak istiyorsunuz siz? Bu insan buraya kimliksiz yatırılacaktı ve biz bulmamış olsaydık belki de kaybolacaktı. Ne istiyorsunuz, kimi koruyorsunuz? Bu insanların arkasında, bunu yapanların arkasında kim var?” ifadelerini kullandı.