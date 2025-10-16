onedio
article/comments
article/share
Mango, Siber Saldırı Sonucu Müşterilerinin Kişisel Verilerinin Çalındığını Açıkladı

Mango, Siber Saldırı Sonucu Müşterilerinin Kişisel Verilerinin Çalındığını Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.10.2025 - 14:51

Giyim firması Mango, müşterilerine gönderdiği mail ile kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. Kişisel verilerle ilgili önemli duyuru başlığıyla gönderilen mailde, açığa çıkan bilgilerin ad, ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası olduğunu açıkladı.

İspanyol giyim markası Mango siber saldırı sonucu kullanıcı verilerinin çalındığını açıkladı.

İspanyol giyim markası Mango siber saldırı sonucu kullanıcı verilerinin çalındığını açıkladı.

Mango müşterilerinin verilerine ‘yetkisiz erişim’ sağlandığını doğruladı. Müşterilere yapılan açıklamada çaldırılan kullancı verilerinin kredi kartı, banka kartı, kimlik ve pasaport bilgilerini kapsamadığını belirtti.

Mango'nun yaptığı kişisel verilerin çalınmasına dair açıklama:

Mango'nun yaptığı kişisel verilerin çalınmasına dair açıklama:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
TV Editörü
Hakan Kutlay Kutlu

amaaan zaten satıyorlar 🤣 boş yere çalmışlar

Engin Uysal

Ne güzel dünya sana güvenelim bilgileri çaldır yada sat nasıl olsa bi yaptırımı yok

