Mango, Siber Saldırı Sonucu Müşterilerinin Kişisel Verilerinin Çalındığını Açıkladı
Giyim firması Mango, müşterilerine gönderdiği mail ile kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. Kişisel verilerle ilgili önemli duyuru başlığıyla gönderilen mailde, açığa çıkan bilgilerin ad, ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası olduğunu açıkladı.
İspanyol giyim markası Mango siber saldırı sonucu kullanıcı verilerinin çalındığını açıkladı.
Mango'nun yaptığı kişisel verilerin çalınmasına dair açıklama:
amaaan zaten satıyorlar 🤣 boş yere çalmışlar
Ne güzel dünya sana güvenelim bilgileri çaldır yada sat nasıl olsa bi yaptırımı yok
