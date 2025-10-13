İmzalar Atıldı: Gazze İçin "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" Düzenlendi
İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın durması için Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde imzalar atıldı. Zirveye katılan liderler “Aile fotoğrafı” çektirdi ve sonrasında barış için “Niyet Belgesi” imzalandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı överek barışta önemli işler yaptığını söyledi.
Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze’de barış nihayet sağlandı.
Gazze Barış Anlaşması, ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’nin liderlerinin imzalarıyla yapıldı. 👇
ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü
