İmzalar Atıldı: Gazze İçin "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" Düzenlendi

İsmail Kahraman
13.10.2025 - 19:51

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın durması için Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde imzalar atıldı. Zirveye katılan liderler “Aile fotoğrafı” çektirdi ve sonrasında barış için “Niyet Belgesi” imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı överek barışta önemli işler yaptığını söyledi.

Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze’de barış nihayet sağlandı.

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de katıldı.

Gazze Barış Anlaşması, ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’nin liderlerinin imzalarıyla yapıldı. 👇

ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü

Zirvede liderleri tek tek karşılayan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Göründüğünden çok daha güçlü. Birçok mücadeleyi kazandı ama itibar istemiyor. Yalnız kalmak istiyor. O çok sert bir adam ve benim dostum. İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda. NATO'nun onunla bir sorunu olduğunda beni arıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyorum, çözülüyor. Harika biri. Dostluğunuz için teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.

