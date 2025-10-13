İmzalar Atıldı: Gazze İçin "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" Düzenlendi

Zirvede liderleri tek tek karşılayan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Göründüğünden çok daha güçlü. Birçok mücadeleyi kazandı ama itibar istemiyor. Yalnız kalmak istiyor. O çok sert bir adam ve benim dostum. İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda. NATO'nun onunla bir sorunu olduğunda beni arıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşuyorum, çözülüyor. Harika biri. Dostluğunuz için teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.