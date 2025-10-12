onedio
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un Kadro Dışı Kaldığını Duyurdu

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un Kadro Dışı Kaldığını Duyurdu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.10.2025 - 17:45

Fenerbahçe'de gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Sadettin Saran'ın başkanlığa gelmesinin ardından beklenen kadro dışı kararları ilk olarak sürpriz iki isimle alındı. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin internet sitesindeki açıklamada kararın gerekçesine yer verilmedi. Yalnızca bir cümleyle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kaldığı açıklandı. Açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır” ifadesine yer verildi. 

İrfan Can Kahveci bugün milli takım kadrosundan da ‘sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından’ açıklamasıyla çıkarılmıştı.

