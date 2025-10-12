2 Yıl Üst Üste: Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Adana’da Vergi Rekortmeni Oldu
Adana’da 2024 yılında en çok gelir vergisi ödeyen isimler belli oldu. Listenin zirvesinde ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sürpriz bir isim yer aldı. A Milli Futbol Takımı’nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira vergi ile Adana’da en çok gelir vergisi ödeyen kişi oldu. Montella, 2023 yılında da ödediği 36 milyon 479 bin lira vergi ile listenin başında yer almıştı.
Adana Defterdarlığı tarafından açıklanan vergi rekortmenleri listesinde zirvede yine Vincenzo Montella yer aldı.
Adana’da 2024 yılının vergi rekortmenleri 👇
