2 Yıl Üst Üste: Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Adana’da Vergi Rekortmeni Oldu

İsmail Kahraman
12.10.2025 - 11:52

Adana’da 2024 yılında en çok gelir vergisi ödeyen isimler belli oldu. Listenin zirvesinde ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sürpriz bir isim yer aldı. A Milli Futbol Takımı’nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira vergi ile Adana’da en çok gelir vergisi ödeyen kişi oldu. Montella, 2023 yılında da ödediği 36 milyon 479 bin lira vergi ile listenin başında yer almıştı.

Adana Defterdarlığı tarafından açıklanan vergi rekortmenleri listesinde zirvede yine Vincenzo Montella yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Adana’da en çok gelir vergisi ödeyen isim olan Montella, bu yıl da yerini korudu. A Milli Futbol Takımı’nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, bu yıl 60 milyon 814 bin 988 lira gelir vergisi beyan etti. Montella, 2021 ile 2023 yılları arasında Adana Demirspor’u çalıştırmıştı.

Adana’da en çok gelir vergisi ödeyen 2. ve 3. sıradaki kişiler isimlerinin açıklanmasına izin vermezken, turunçgil yetiştiriciliği yapan Bülent Özler ise yaklaşık 20 milyon lira ile 4. sırada yer aldı.

Adana’da 2024 yılının vergi rekortmenleri 👇

