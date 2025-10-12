2 Yıl Üst Üste: Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Adana’da Vergi Rekortmeni Oldu

Geçtiğimiz yıl Adana’da en çok gelir vergisi ödeyen isim olan Montella, bu yıl da yerini korudu. A Milli Futbol Takımı’nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, bu yıl 60 milyon 814 bin 988 lira gelir vergisi beyan etti. Montella, 2021 ile 2023 yılları arasında Adana Demirspor’u çalıştırmıştı.

Adana’da en çok gelir vergisi ödeyen 2. ve 3. sıradaki kişiler isimlerinin açıklanmasına izin vermezken, turunçgil yetiştiriciliği yapan Bülent Özler ise yaklaşık 20 milyon lira ile 4. sırada yer aldı.