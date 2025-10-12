Yok Satıyor: Biber Gazının Yasak Olduğu Hollanda'da Mağdurlar İçin Yeni Sprey Üretildi
Hem Türkiye’de hem dünyada kadınlar kendilerine saldıran veya taciz eden kişiler için çantalarında biber gazı taşımak zorunda kalıyor. Biber gazının yasak olduğu Hollanda’da da ise kadın bir girişimci yeni bir sprey üretti. Kadınların kendini koruyabilmesi için geliştirilen sprey, saldırganın yüzüne sıkıldığında günlerce çıkmayan mavi ya da kırmızı bir leke bırakıyor. Ayrıca sprey sayesinde oluşan köpükle saldırganın görüş mesafesi kısıtlanıyor ve mağdurların kaçması için zaman bulmasını sağlıyor. Hollanda’da yeni spreyin yok sattığı belirtildi.
Kaynak: DW Türkçe
Kadınların saldırganlardan kurtulması için üretilen sprey 👇
Saldırgana sıkılan sprey sonrasında boya günlerce çıkmıyor.
