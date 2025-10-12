onedio
Yok Satıyor: Biber Gazının Yasak Olduğu Hollanda'da Mağdurlar İçin Yeni Sprey Üretildi

Hollanda
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.10.2025 - 10:51

Hem Türkiye’de hem dünyada kadınlar kendilerine saldıran veya taciz eden kişiler için çantalarında biber gazı taşımak zorunda kalıyor. Biber gazının yasak olduğu Hollanda’da da ise kadın bir girişimci yeni bir sprey üretti. Kadınların kendini koruyabilmesi için geliştirilen sprey, saldırganın yüzüne sıkıldığında günlerce çıkmayan mavi ya da kırmızı bir leke bırakıyor. Ayrıca sprey sayesinde oluşan köpükle saldırganın görüş mesafesi kısıtlanıyor ve mağdurların kaçması için zaman bulmasını sağlıyor. Hollanda’da yeni spreyin yok sattığı belirtildi.

Kaynak: DW Türkçe

Kadınların saldırganlardan kurtulması için üretilen sprey 👇

Saldırgana sıkılan sprey sonrasında boya günlerce çıkmıyor.

Kadınların kendilerini savunması amacıyla üretilen sprey sıkılması durumunda saldırganın yüzünde günlerce çıkmayan boya kalıyor. Bu sayede saldırgan olay yerinden kaçsa bile polis ekipleri tarafından yakalanması daha kolay oluyor. Kadın bir girişimcinin ürettiği spreyde biber gazının içinde bulunan “kapsasin” maddesi bulunmuyor. Ayrıca sprey sayesinde saldırganın yüzünde köpük oluşuyor ve görüş mesafesi kısıtlanıyor.

