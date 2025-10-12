Milli Takım’da Berke Özer Krizi: Kadroya Alınmayınca Kamptan İzinsiz Olarak Ayrıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, Lille’de forma giyen Berke Özer’in Bulgaristan maçında kadroya alınmadığı için kafilenin İstanbul’a dönüşü sonrasında izinsiz olarak kamptan ayrıldığını açıkladı. Berke'nin yerine kadroya Muhammed Şengezer dahil edildi.
TFF’nin Berke Özer ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
