onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Milli Takım’da Berke Özer Krizi: Kadroya Alınmayınca Kamptan İzinsiz Olarak Ayrıldı

Milli Takım’da Berke Özer Krizi: Kadroya Alınmayınca Kamptan İzinsiz Olarak Ayrıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.10.2025 - 14:53

Türkiye Futbol Federasyonu, Lille’de forma giyen Berke Özer’in Bulgaristan maçında kadroya alınmadığı için kafilenin İstanbul’a dönüşü sonrasında izinsiz olarak kamptan ayrıldığını açıkladı. Berke'nin yerine kadroya Muhammed Şengezer dahil edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TFF’nin Berke Özer ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

TFF’nin Berke Özer ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan – Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul’a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası’na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

Berke Özer’in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK’dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın