Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanlarının Yeni Üniformalarını Tanıttı

Oğuzhan Kaya
17.10.2025 - 14:10

Bakanlık, sağlık hizmetlerinde standart oluşturma ve kurumsal bütünlüğü güçlendirme çalışmaları kapsamında sağlık personelinin kıyafetlerinde yeni uygulamaya geçildiğini duyurdu. Yeni kılavuza göre sağlık çalışanlarının üniformalarında pek çok köklü değişiklik ve yenilik yapıldı. Farklı branşlardaki personel farklı renklerde kıyafet kullanacakken karşılama ve yönlendirmede görevli memurlar takım elbise giyecek.

Yeni üniformalar şöyle olacak;

Hemşireler: Lacivert 

 Sorumlu hemşireler: Yakası beyaz şeritli lacivert 

Ebeler: Mürdüm 

Sorumlu ebeler: Yakası beyaz şeritli mürdüm

Klinik eczacılar: Beyaz

 Klinik psikolog, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti, sağlık fizikçisi, perfüzyonist: Bordo

Psikolog, biyolog, çocuk gelişimciler: Kahverengi

 Ameliyathane personeli: Yeşil

Hasta karşılama ve yönlendirme personeli takım elbise giyecek ve bu personel fular ve kravat takacak.

Kadınlar: Bakanlık logolu fular

Erkekler: Bakanlık logolu kravat

1 Ocak 2026’da ücretsiz dağıtılacak

Kıyafetlerin 2026 itibariyle dağıtımına başlanacak ve 1 Haziran 2026'dan sonra zorunlu hale gelecek. Uygulama kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda geçerli olacak.

Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç geçmişte vatandaşın iletişim kurarken kimin görevinin ne olduğu konusunda sıkıntılar yaşadığını ve bu kıyafet standardıyla iletişim sorunlarının çözüleceğini belirtti.

