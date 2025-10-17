Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanlarının Yeni Üniformalarını Tanıttı
Bakanlık, sağlık hizmetlerinde standart oluşturma ve kurumsal bütünlüğü güçlendirme çalışmaları kapsamında sağlık personelinin kıyafetlerinde yeni uygulamaya geçildiğini duyurdu. Yeni kılavuza göre sağlık çalışanlarının üniformalarında pek çok köklü değişiklik ve yenilik yapıldı. Farklı branşlardaki personel farklı renklerde kıyafet kullanacakken karşılama ve yönlendirmede görevli memurlar takım elbise giyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni üniformalar şöyle olacak;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Ocak 2026’da ücretsiz dağıtılacak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın