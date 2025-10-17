İstanbul’da Bazı Yollar İki Gün Kapalı Olacak: İstanbul’da Hangi Yollar Kapalı Olacak?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova' ve kutlamalar nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
İstanbul Valiliği açıkladı: İstanbul’da bazı yollar kapanacak!
