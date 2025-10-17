onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? 31 Ekim'den Önce Ehliyet Yenileme ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? 31 Ekim'den Önce Ehliyet Yenileme ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 13:00 Son Güncelleme: 17.10.2025 - 14:08

Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Bir süredir gündemde olan eski sürücü belgelerinin geçerliliğini yitireceği ve daha önce birkaç kez ertelenen tarih için beklenen açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi. Bakan Yerlikaya, bu kez “Süre uzatılmayacak” dedi. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman? Ehliyet nasıl yenilenir? Eski sürücü belgesi ile yeni sürücü belgesi arasındaki fark ne? 

İşte, detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hâlâ 1 milyon 990 bin vatandaş, eski tip ehliyet belgesi kullanıyor!

Hâlâ 1 milyon 990 bin vatandaş, eski tip ehliyet belgesi kullanıyor!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, hâlâ 2 milyona yakın kişinin ehliyeti yenilenmedi. Ehliyet yenilemede son tarih için geri sayım başlarken, Ekim ayı içerisinde sadece 43 bin 250 kişi ehliyetini yeniledi. Yaptığı açıklamada değişim hızının hala düşük olduğunu vurgulayan Yerlikaya, sürenin bitimine haftalar kala “süre uzatılmayacak” da dedi. Peki, ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?

Ehliyet Yenilemede Son Tarih Ne Zaman?

Ehliyet Yenilemede Son Tarih Ne Zaman?

Ehliyet yenileme için biçilen sürenin sonuna geliniyor, bu kapsamda 31 Ekim 2025 sonrası eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitirecek.

Ehliyetini Yenilemeyenlere Ne Olacak? Ceza Kesilecek mi?

Ehliyetini Yenilemeyenlere Ne Olacak? Ceza Kesilecek mi?

Ehliyetini yenilemeyenler, “eski tip ehliyetle trafiğe çıktıkları durumda” ceza ödeyecekler. Ayrıca 31 Ekim 2025 tarihten sonra ehliyet yenileyecekler, indirimli harç ve hizmet bedeli uygulamalarından yararlanamayacaklar.

Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar?

Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar?

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için ödenmesi gereken ücret şu an için 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15 TL’dir. 

31 Ekimden Sonra Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar Olacak?

31 Ekim 2025 tarihinden sonra ise bu ücret B sınıfı ehliyetler için 7.438,60 TL’ye yükselecek. Bu kapsamda, ehliyetini yenilemeyenler; 1.420 TL değerli kağıt bedeli, 340 TL vakıf hizmet bedeli ve 5.678,60 TL harç bedeli ile toplam 7.438,60 TL ödeyecekler. 

Eski tip ehliyetle trafiğe çıkmanın cezasının ise, 12.978 TL olacağı öngörülüyor.

Ehliyetim Eski mi Yeni mi Nasıl Anlarım?

Ehliyetim Eski mi Yeni mi Nasıl Anlarım?

Yeni tip ehliyetler genellikle 2016 sonrası verilmiştir ve çipli/kart formatındadır. Bu kapsamda 1 OCak 2016 tarihinden önce alınan ehliyetler 31 Ekim’e kadar yenilenmesi gereken kapsamda yer alır. 

Eski ehliyetlerin geçerliliği ise 10 yıldır. 10 yılı dolduran ehliyetler de yenilenmek zorundadır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ehliyet Yenilemek İçin Ne Yapmalıyım?

Ehliyet Yenilemek İçin Ne Yapmalıyım?

Ehliyetinizi yenilemek istiyorsanız, aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamanız gerekmektedir. 

Ehliyet Yenilemek İçin Gerekli Olan Belgeler: 

  • Kimlik Belgesi: Bu belge, nüfus cüzdanınız, yeni kimlik kartınız veya pasaportunuz olabilir. Kimliğinizi kanıtlayan herhangi bir belge bu kapsamda kabul edilir.

  • Mevcut Sürücü Belgesi: Ehliyetinizi yenilemek istediğiniz için, mevcut sürücü belgenizi de yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

  • Sürücü Sağlık Raporu: Bu rapor, aile hekiminizden, devlet hastanelerinden veya özel sağlık kuruluşlarından alınabilir. Raporun üzerinde 'Sürücü Olur' ifadesinin bulunması gerekmektedir.

  • Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan bir adet biyometrik fotoğrafınızın olması gerekmektedir.

  • Adli Sicil Belgesi: Bu belgeyi e-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz.

  • Kan Grubu Belgesi: Kan grubunuzu belirten bir kart veya yazılı bir beyan da ehliyet yenileme işlemleri için gereklidir.

  • Ödeme Dekontu: Ehliyet yenileme ücreti olarak belirlenen 15 TL'lik ödemenin dekontunu, Gelir İdaresi Başkanlığı veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz.

Ehliyet Değiştirme İçin Nereye Başvurmalıyım? 

Ehliyet değiştirme işlemi için yaşadığınız yere yakın herhangi bir nüfus müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz. Başvurular ise internetten ya da Alo 199 Nüfus Müdürlüğü destek hattı üzerinden gerçekleştirilebilir. Başvuru için https://randevu.nvi.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın