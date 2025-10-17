Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? 31 Ekim'den Önce Ehliyet Yenileme ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için ödenmesi gereken ücret şu an için 13 TL değerli kağıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15 TL’dir.

31 Ekimden Sonra Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar Olacak?

31 Ekim 2025 tarihinden sonra ise bu ücret B sınıfı ehliyetler için 7.438,60 TL’ye yükselecek. Bu kapsamda, ehliyetini yenilemeyenler; 1.420 TL değerli kağıt bedeli, 340 TL vakıf hizmet bedeli ve 5.678,60 TL harç bedeli ile toplam 7.438,60 TL ödeyecekler.

Eski tip ehliyetle trafiğe çıkmanın cezasının ise, 12.978 TL olacağı öngörülüyor.