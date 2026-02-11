Reyting Sonuçlarından Survivor'daki Kavgaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
NOW TV'de geçtiğimiz hafta yayına başlayan Yeraltı dizisi iddialı konusuyla sezonun beklenen yapımlarından biriydi.
Mert Ramazan Demir'in başrolde yer alacağı "Delikanlı" dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
Survivor 2026'da yarışmacılar oyun kazanamayınca ellerindeki imkanları da kaybetmeye başladı.
Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in Oruç ve İso'su meğer yıllar önce de aynı dizide rol almış!
Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in yeni bölümü yine zirvede yer aldı.
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
Survivor'ın bu akşam (11 Şubat) yayınlanacak yeni bölümünde Bayhan ve Engincan kavgası var.
Bahar Şahin, ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'yla ekranlara geri döndü.
Esra Erol'da programında ciddi bir konuşma yaşanırken birden herkesi güldüren anlar yaşandı.
Poyraz Karayel'de Sefer karakterine hayat veren Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti.
Poyraz Karayel, Ezel, Çemberimde Gül Oya gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti.
Devrim Özkan, partneri Deniz Can Aktaş'la olan bu fotoğrafı profilinden kaldırdı.
RTÜK, NOW'da yayınlanan Kıskanmak dizisine idari para cezası verdi.
10 Şubat Salı reyting sonuçlarına bu hafta da A.B.İ. dizisi damga vurdu.
Yüzündeki dövmelerle sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, dolandırıldığı iddiasıyla Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılmıştı.
Survivor'da sezonun en ciddi tartışmalarından biri yaşandı.
