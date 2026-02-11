onedio
Haberler
TV
Reyting Sonuçlarından Survivor'daki Kavgaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Reyting Sonuçlarından Survivor'daki Kavgaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.02.2026 - 23:50

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

11 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

NOW TV'de geçtiğimiz hafta yayına başlayan Yeraltı dizisi iddialı konusuyla sezonun beklenen yapımlarından biriydi.

NOW TV'de geçtiğimiz hafta yayına başlayan Yeraltı dizisi iddialı konusuyla sezonun beklenen yapımlarından biriydi.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, Mehmet Yılmaz Ak, Ülkü Hilal Çiftçi gibi isimler rol alıyor. İlk bölümüyle beğeni toplayan ve ilgi çeken Yeraltı dizisinde başrol oynayan Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş hamlesi dikkat çekti, başroller arasında kriz yaşandığına dair iddialar ortaya atıldı.

Mert Ramazan Demir'in başrolde yer alacağı "Delikanlı" dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Mert Ramazan Demir'in başrolde yer alacağı "Delikanlı" dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Yalı Çapkını dizisindeki Ferit Korhan karakteriyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir 'Delikanlı' adlı diziyle ekranlara geri dönüyor. Delikanlı dizisinde Mina Demirtaş'la partner olduğu açıklanan Demir'in bir partneri daha olduğu duyuruldu. Mert Ramazan Demir'le partner olan ismi Birsen Altuntaş açıkladı.

Survivor 2026'da yarışmacılar oyun kazanamayınca ellerindeki imkanları da kaybetmeye başladı.

Survivor 2026'da yarışmacılar oyun kazanamayınca ellerindeki imkanları da kaybetmeye başladı.

Survivor 2026'da şartlar gitgide zorlaşıyor. Yeni bölümde gönüllüler takımı kaybettikleri kritik oyunun ardından barakalarını kaybetti. Yapım ekibi barakaları dakikalar içinde yıkarken yarışmacılardan Beyza eşyalarını alarak bir ağaca tırmandı ve burada yaşama kararı aldı.

Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in Oruç ve İso'su meğer yıllar önce de aynı dizide rol almış!

Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in Oruç ve İso'su meğer yıllar önce de aynı dizide rol almış!

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de İso ve Oruç karakterlerine hayat veren Erdem Şanlı ve Burak Yörük'ün yıllar önce de aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Peki, Burak Yörük ve Erdem Şanlı hangi dizide rol arkadaşı oldu?

Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in yeni bölümü yine zirvede yer aldı.

Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in yeni bölümü yine zirvede yer aldı.

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü yine mükemmel reyting sonuçları aldı. Reyting uzmanı, X hesabında Uzak Şehir'in yeni bölümünde en çok reyting alan sahneyi açıkladı.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Sevilen oyuncunun ani vefatı sanat dünyasını yasa boğarken Poyraz Karayel'deki rol arkadaşı Celil Nalçakan, Arslan'a son mesajlaşmalarını paylaştı.

Survivor'ın bu akşam (11 Şubat) yayınlanacak yeni bölümünde Bayhan ve Engincan kavgası var.

Survivor'ın bu akşam (11 Şubat) yayınlanacak yeni bölümünde Bayhan ve Engincan kavgası var.

Survivor 2026 fragmanında Bayhan ve Engincan arasındaki büyük tartışma dikkat çekti. Oyun esnasında Engincan, Bayhan'a karşı hamle yapınca Bayhan'dan karşı hamle gecikmedi. Bayhan ve Engincan arasındaki tartışma fiziksel kavgaya dönerken ikilinin gerginliği fragmana yansıdı.

Bahar Şahin, ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'yla ekranlara geri döndü.

Bahar Şahin, ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'yla ekranlara geri döndü.

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'da rol alan Bahar Şahin, muhabir Samet Aday'a konuştu. Dizi senaryosunun çok güçlü olduğunu anlatan Bahar Şahin, bu işin sonunda rol arkadaşı Burak Tozkoparan'a aşık olmaktan korktuğunu açıkladı.

Esra Erol'da programında ciddi bir konuşma yaşanırken birden herkesi güldüren anlar yaşandı.

Esra Erol'da programında ciddi bir konuşma yaşanırken birden herkesi güldüren anlar yaşandı.

Esra Erol'da programında Ferdi Tayfur şarkısı sayesinde parkta tanışıp evlenen çift, 90 gün sonra ayrıldı. Filiz Yerebasmaz, 3 ay önce evlendiği eşiyle ilgili yaşadıklarını anlattı. Yayına katılan eşi Uğur'un hararetli şekilde kendini savunurken bir anda 'Fatsa'da büyük ekran kuruldu herkes sizi izliyor' demesi kahkahalara neden oldu.

Poyraz Karayel'de Sefer karakterine hayat veren Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti.

Poyraz Karayel'de Sefer karakterine hayat veren Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu dün geceyarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İlk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Poyraz Karayel, Ezel, Çemberimde Gül Oya gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti.

Poyraz Karayel, Ezel, Çemberimde Gül Oya gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu vefat eden Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları oyuncuya veda paylaşımları yayınladı.

Devrim Özkan, partneri Deniz Can Aktaş'la olan bu fotoğrafı profilinden kaldırdı.

Devrim Özkan, partneri Deniz Can Aktaş'la olan bu fotoğrafı profilinden kaldırdı.

NOW TV'de yayınlanmaya başlayan Yeraltı dizisi ilk bölümüyle büyük ilgi görmüştü. Dün gece, dizinin başrolleri arasında bir kriz yaşandığı iddia edilmişti. Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş'la olan fotoğrafını silmesinin ardından Sümeyye Aydoğan, Aktaş'la bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu olayların ardından Özkan'ın beğendiği gönderi iddiaları güçlendirdi.

RTÜK, NOW'da yayınlanan Kıskanmak dizisine idari para cezası verdi.

RTÜK, NOW'da yayınlanan Kıskanmak dizisine idari para cezası verdi.

RTÜKNOW'da yayınlanan Kıskanmak dizisine idari para cezası verdi. RTÜK Üyesi Tuncay Keser, NOW'a ve Halk TV'ye verilen cezaları X hesabından açıkladı.

10 Şubat Salı reyting sonuçlarına bu hafta da A.B.İ. dizisi damga vurdu.

10 Şubat Salı reyting sonuçlarına bu hafta da A.B.İ. dizisi damga vurdu.

Sezon başında salı günü yayınlanan beş diziden beşi de zirveyi göremiyordu. Gün değiştirenler, final yapanlar, yeni başlayanlar olmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi zirvede yerini aldı. Kıskanmak ise bir kategoride ikinci olmayı başardı.

Yüzündeki dövmelerle sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, dolandırıldığı iddiasıyla Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılmıştı.

Yüzündeki dövmelerle sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, dolandırıldığı iddiasıyla Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılmıştı.

Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan ve sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, yüzündeki dövmelerle dikkat çekmişti. TikTok'tan tanıştığı bir adam tarafından dolandırıldığını iddia eden Nazan, Show TV Ana Haber'e yaşadıklarını anlattı.

Survivor'da sezonun en ciddi tartışmalarından biri yaşandı.

Survivor'da sezonun en ciddi tartışmalarından biri yaşandı.

Survivor'da Nagihan ve Seren Ay arasında zaman zaman yükselen gerilim büyük bir kavgaya dönüştü. Yeni bölüm fragmanında Seren Ay'ın attığı sandalye Nagihan'ın koluna geldi. Geçtiğimiz sezonlarda kolundan sakatlanan Nagihan duruma sinirlenince Seren Ay'ın üstüne yürüdü.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
