25-31 Ağustos: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
ürkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
Taciz İddiaları Gündemde: Akademisyen Cahit Üstün’ün Kız Öğrencilere Attığı Mesajlar İfşa Edildi
Cezalar Caydırıcı Değil mi? Türkiye’de Bireysel Silahlanma 40 Milyona Yaklaştı
Memura Yapılan 2026 Zam Teklifi Değişmedi: Memur Zammı Belli oldu
Baraj Yükseltildiği İçin YÖK'e Dava Açmıştı: Davayı Kazanan Arda Kuzey, Hukuk Fakültesi'ne Girdi!
Atatürk’süz Büyük Taarruz Paylaşımı Tepki Çekmişti: Emniyet Genel Müdürlüğü Yeni Paylaşım Yaptı
Cezaevindeki Ayşe Barım'dan Mektup: "Cezaevinde Hayatımı Kaybedersem Sorumluluğu Kimde?"
Tam 1 Milyar Lira Değerinde! Kapalıçarşı’da 23 Dükkana Baskın
Türkiye’nin İlk Lüks Alışveriş Merkeziydi: 18 Yıllık AVM Kapatıldı!
Rus Yüzücünün Ardından Belaruslu Başkan İstanbul’da Sırra Kadem Bastı
Birgün Gazetesi, Taciz İfşalarında Adı Geçen Kaan Sezyum ve Bahadır Boysal Hakkında Açıklama Yaptı
YKS'de 179 Öğrenci Sıfır ve Eksi Puanla Bölümlere Yerleşti, Bazıları Burs Aldı
Flört Uygulamaları Yasaklandı: Erişime Engellenen 29 Görüntülü Sohbet ve Flört Platformu
İnat Box ile Dolandırıcılık: Yaklaşık 15 Milyon Lirayı Hesaplarına Geçirdiler
Yayıncı Hakkı Alkan'ın Çalışanına Saksı Fırlattığı Görüntüler Ortaya Çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'nden Cinayet Açıklaması: 20 Yaşındaki Erkek 15 Yaşındaki Kız Çocuğunu Öldürdü
Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 Kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Depremi: Ole Gunnar Solskjaer ile Yollar Ayrıldı
Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho ile Yollarını Ayırdı
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
