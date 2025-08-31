onedio
25-31 Ağustos: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

25-31 Ağustos: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2025 - 22:08

ürkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Taciz İddiaları Gündemde: Akademisyen Cahit Üstün’ün Kız Öğrencilere Attığı Mesajlar İfşa Edildi

Taciz İddiaları Gündemde: Akademisyen Cahit Üstün’ün Kız Öğrencilere Attığı Mesajlar İfşa Edildi

İstanbul'da İstinye Üniversitesinde görevli akademisyen Cahit Üstün’ün öğrencilere yönelik taciz ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi. Kız öğrenciler, Cahit Üstün tarafından kendilerine atıldığı iddia edilen taciz içerikli mesajları sosyal medyadan ifşa etti. Üniversitede akademisyen olan Cahit Üstün’ün kız öğrencilerine Instagram’dan kaybolan mesajlarla ‘Bikinili fotoğrafın var mı?’ gibi mesajlar attığı ve bazı öğrencileri taciz ettiği iddia edildi. Cahit Üstün tarafından gönderilen Instagram mesajları sosyal medyada ifşa olunca soruşturma başlatıldı.

Cezalar Caydırıcı Değil mi? Türkiye’de Bireysel Silahlanma 40 Milyona Yaklaştı

Cezalar Caydırıcı Değil mi? Türkiye’de Bireysel Silahlanma 40 Milyona Yaklaştı

Türkiye’de istatistiklere göre; bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 65’i ateşli silahlarla yapılıyor. Ateşli silahlarla işlenen suçların yüzde 84’ünde ruhsatsız silah kullanılıyor. Türkiye Gazetesi’nden Gamze Erdoğan’ın haberine göre; konu hakkında yorum yapan kişiler, cezaların kâğıt üzerinde caydırıcı olduğunu ancak uygulamada problemler yaşandığını söyledi.

Memura Yapılan 2026 Zam Teklifi Değişmedi: Memur Zammı Belli oldu

Memura Yapılan 2026 Zam Teklifi Değişmedi: Memur Zammı Belli oldu

Memura yeni zam teklifi yapıldı. Yüzde 11+7 olan 2026 zam teklifi değişmedi.

Kamu işverenlerinin toplu sözleşme görüşmeleri sırasında yaptığı 2026 yılı için 11+7, 2027 yılı için 4+4 tekliflerinin kabul edilmemesi sonrası Hakem Heyeti devreye girmişti. Hakem Kurulu, 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 5+4 olan teklifi onayladı.

Baraj Yükseltildiği İçin YÖK'e Dava Açmıştı: Davayı Kazanan Arda Kuzey, Hukuk Fakültesi'ne Girdi!

Baraj Yükseltildiği İçin YÖK'e Dava Açmıştı: Davayı Kazanan Arda Kuzey, Hukuk Fakültesi'ne Girdi!

YKS sonuçları açıklandıktan sonra 'Ben 125 bine göre çalıştım' diyen Arda Kuzey, YÖK'e dava açmıştı. Davayı kazandığı öğrenilen Arda'nın dün ÖSYM'nin açıkladığı yerleştirme sonuçları merak ediliyordu. Arda'nın, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.

Atatürk’süz Büyük Taarruz Paylaşımı Tepki Çekmişti: Emniyet Genel Müdürlüğü Yeni Paylaşım Yaptı

Atatürk’süz Büyük Taarruz Paylaşımı Tepki Çekmişti: Emniyet Genel Müdürlüğü Yeni Paylaşım Yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün paylaşımında, Türkiye’nin bağımsızlığı yolunda en kritik simgelerinden olan ve 26 Ağustos 1922 yılında başlayan Büyük Taarruz’un yıl dönümü anmasında Atatürk’ün olmaması sosyal medyada tepki çekmişti.

Sosyal medyadaki tepkiler sonrasında paylaşımı silen Emniyet Genel Müdürlüğü yeni paylaşımında Atatürk’ün fotoğrafına yer verdi ve “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cezaevindeki Ayşe Barım'dan Mektup: "Cezaevinde Hayatımı Kaybedersem Sorumluluğu Kimde?"

Cezaevindeki Ayşe Barım'dan Mektup: "Cezaevinde Hayatımı Kaybedersem Sorumluluğu Kimde?"

'Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olmak' iddiası ile altı aydan uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, bir mektup yazdı. Ayşe Barım mektubunda sağlık durumuna dikkat çekerek 'Yaşamak istiyorum' dedi.

Tam 1 Milyar Lira Değerinde! Kapalıçarşı’da 23 Dükkana Baskın

Tam 1 Milyar Lira Değerinde! Kapalıçarşı’da 23 Dükkana Baskın

İstanbul’da kaçak pırlanta soruşturması kapsamında Kapalıçarşı’da 23 iş yerine baskın yapıldı. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi.

Türkiye’nin İlk Lüks Alışveriş Merkeziydi: 18 Yıllık AVM Kapatıldı!

Türkiye’nin İlk Lüks Alışveriş Merkeziydi: 18 Yıllık AVM Kapatıldı!

Ekonomik kriz büyük-küçük tüm işletmeleri vuruyor. Türkiye'nin köklü markaları krize yenik düşüp bir bir kepenk indirirken bu kez kötü haberi bir alışveriş merkezinden geldi. İstanbul Başakşehir'de 2007 yılında 'Türkiye'nin ilk lüks AVM'si' sözleriyle kurulan Prestige Mall, faaliyetlerini resmen sonlandırdı.

Rus Yüzücünün Ardından Belaruslu Başkan İstanbul’da Sırra Kadem Bastı

Rus Yüzücünün Ardından Belaruslu Başkan İstanbul’da Sırra Kadem Bastı

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta gerçekleşen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a dair hâlâ bir iz yok. Rus yüzücü aranırken bu kez Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau’dan da haber alınmadığı ortaya çıktı. Ekol TV’den Dilara Şahin’in haberine göre Kotau’nun bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Birgün Gazetesi, Taciz İfşalarında Adı Geçen Kaan Sezyum ve Bahadır Boysal Hakkında Açıklama Yaptı

Birgün Gazetesi, Taciz İfşalarında Adı Geçen Kaan Sezyum ve Bahadır Boysal Hakkında Açıklama Yaptı

Sanat camiasında taciz ve istismar ifşa ve iddiaları art arda geliyor. Fotoğrafçılarla başlayan taciz ifşa ve iddiaları, oyunculardan yönetmenlere, yazarlardan şarkıcılara pek çok ünlü isme yayıldı. Bu ifşa ve iddiaların ardından kimi sessizliğini korudu, kimi iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Ancak dün son olarak Birgün Gazetesi yazarı Kaan Sezyum, hakkında çıkan ifşa ve iddiaları kabul ederek tedavi gördüğünü açıkladı ve özür diledi. Onun ardından yine Birgün'de karikatürist olan Bahadır Boysal'la ilgili şiddet iddiaları ortaya atıldı. Birgün Gazetesi, bu ifşa ve iddiaların ardından Kaan Sezyum ve Bahadır Boysal'la ilgili açıklama yayınladı.

YKS'de 179 Öğrenci Sıfır ve Eksi Puanla Bölümlere Yerleşti, Bazıları Burs Aldı

YKS'de 179 Öğrenci Sıfır ve Eksi Puanla Bölümlere Yerleşti, Bazıları Burs Aldı

YKS’de baraj puanı uygulamasının kaldırılması, ilginç tabloyu bu yıl da ortaya çıkardı. Artık adaylar sıfır ya da eksi netle bile üniversiteli olabiliyor. 2023’te 107, 2024’te ise 203 öğrenci bu şekilde yerleşmişti. Bu yılın sonuçlarında da benzer bir durum yaşandı ve sıfır netle bölümlere giren adayların sayısı dikkat çekti. Eğitim uzmanları, barajın kaldırılmasının kaliteyi düşürdüğünü savunurken, öğrenciler ise fırsat eşitliği açısından düzenlemenin olumlu olduğunu belirtiyor.

Flört Uygulamaları Yasaklandı: Erişime Engellenen 29 Görüntülü Sohbet ve Flört Platformu

Flört Uygulamaları Yasaklandı: Erişime Engellenen 29 Görüntülü Sohbet ve Flört Platformu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 29 görüntülü sohbet ve flört uygulaması için aldığı erişim engeli kararı, mahkeme tarafından onaylandı. X'te Engelli Web'in aktardığına göre erişime engellenen o uygulamalar!

İnat Box ile Dolandırıcılık: Yaklaşık 15 Milyon Lirayı Hesaplarına Geçirdiler

İnat Box ile Dolandırıcılık: Yaklaşık 15 Milyon Lirayı Hesaplarına Geçirdiler

Korsan olarak maç, dizi ve film yayınları yapan “İnat Box” isimli uygulama üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekeye operasyon düzenlendi. Uygulamaya üye olanların banka hesaplarından 14 milyon 714 bin 354 lira çalan çeteye yönelik yapılan operasyonda 43 kişi gözaltına alındı, 27 kişi tutuklandı.

Yayıncı Hakkı Alkan'ın Çalışanına Saksı Fırlattığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Yayıncı Hakkı Alkan'ın Çalışanına Saksı Fırlattığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Shiftdelete'in kurucusu olan yayıncı Hakkı Alkan'ın adı çalışanına saldırı suçlamasıyla anılıyor. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Alkan'ın çalışanına sinirle saksı fırlattığı görülürken, aynı çalışanın sosyal medyadaki açıklamaları da 'mobbing' iddialarını da gündeme getirdi. 

Samet Jankovic isimli kullanıcı konunun yargıya taşındığını dile getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Cinayet Açıklaması: 20 Yaşındaki Erkek 15 Yaşındaki Kız Çocuğunu Öldürdü

Boğaziçi Üniversitesi'nden Cinayet Açıklaması: 20 Yaşındaki Erkek 15 Yaşındaki Kız Çocuğunu Öldürdü

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsünde bulunan bir kafede korkunç olay yaşandı. 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş isimli erkek 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldürdü. Cinayetin ardından Kurtuluş, aynı suç aletiyle yaşamına son verdi. Boğaziçi Üniversitesi'nden açıklama yapıldı.

Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 Kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 Kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

İstanbul'da Benfica ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle tura veda etti ve Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.

Fenerbahçe'de yaşanan büyük hayal kırıklığı futbolculardan da okunurken sarı lacivertliler yollarına Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Depremi: Ole Gunnar Solskjaer ile Yollar Ayrıldı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Depremi: Ole Gunnar Solskjaer ile Yollar Ayrıldı

Beşiktaş, Konferans Ligi'ne kalamayan futbol takımının teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho ile Yollarını Ayırdı

FenerbahçeŞampiyonlar Ligi'ne kalamamasının ardından faturayı Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'ya kesti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

