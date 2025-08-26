Atatürk’süz Büyük Taarruz Paylaşımı Tepki Çekmişti: Emniyet Genel Müdürlüğü Yeni Paylaşım Yaptı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün paylaşımında, Türkiye’nin bağımsızlığı yolunda en kritik simgelerinden olan ve 26 Ağustos 1922 yılında başlayan Büyük Taarruz’un yıl dönümü anmasında Atatürk’ün olmaması sosyal medyada tepki çekmişti.
Sosyal medyadaki tepkiler sonrasında paylaşımı silen Emniyet Genel Müdürlüğü yeni paylaşımında Atatürk’ün fotoğrafına yer verdi ve “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kurtuluş Savaşı’nın en önemli anlarından biri de üzerinden tam 103 yıl geçen Büyük Taaruz olmuştu.
Paylaşım silindi, Atatürk’ün fotoğrafı ve isminin olduğu yeni paylaşım yapıldı.
