Atatürk’süz Büyük Taarruz Paylaşımı Tepki Çekmişti: Emniyet Genel Müdürlüğü Yeni Paylaşım Yaptı

Atatürk
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.08.2025 - 18:07

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün paylaşımında, Türkiye’nin bağımsızlığı yolunda en kritik simgelerinden olan ve 26 Ağustos 1922 yılında başlayan Büyük Taarruz’un yıl dönümü anmasında Atatürk’ün olmaması sosyal medyada tepki çekmişti.

Sosyal medyadaki tepkiler sonrasında paylaşımı silen Emniyet Genel Müdürlüğü yeni paylaşımında Atatürk’ün fotoğrafına yer verdi ve “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı’nın en önemli anlarından biri de üzerinden tam 103 yıl geçen Büyük Taaruz olmuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle başlayan Büyük Taarruz’da Anadolu’daki düşman askeri Ege’ye doğru sürülmeye başlanmıştı. Büyük Taarruz, Türk askerlerinin 9 Eylül 1922’de İzmir’e girmesiyle birlikte sona ermişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü anması için yapılan paylaşımında Atatürk’ün yer almaması ise sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirmişti.

Emniyet'in silinen paylaşımında 'Büyük Taarruz, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve sarsılmaz iradesinin nişanesidir. Büyük Taarruz'un 103. yıldönümünde aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz' ifadelerine yer verilmişti.

Paylaşım silindi, Atatürk’ün fotoğrafı ve isminin olduğu yeni paylaşım yapıldı.

twitter.com

Emniyet Genel Müdürlüğü tepkiler sonrasında ilk paylaşımı silerek bu sefer Atatürk’ün yer aladığı bir fotoğraf palaştı ve “Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Büyük Taarruz’ un 103. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

