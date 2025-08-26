Atatürk’süz Büyük Taarruz Paylaşımı Tepki Çekmişti: Emniyet Genel Müdürlüğü Yeni Paylaşım Yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü tepkiler sonrasında ilk paylaşımı silerek bu sefer Atatürk’ün yer aladığı bir fotoğraf palaştı ve “Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Büyük Taarruz’ un 103. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.” ifadelerini kullandı.