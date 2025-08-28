Rus Yüzücünün Ardından Belaruslu Başkan İstanbul’da Sırra Kadem Bastı

24 Ağustos’ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov ise karaya çıkamadı. Kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Yarışa katılan eşine yarışın ardından ulaşamadığını ifade eden Antonina Svechhnikova, “Eşim bitiş yerine gelmedi, kimse de görmedi. 24 Ağustos saat 10.00’dan beri kendisine ulaşamıyorum, hayatından endişe ediyorum' dedi.