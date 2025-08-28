Rus Yüzücünün Ardından Belaruslu Başkan İstanbul’da Sırra Kadem Bastı
İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta gerçekleşen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a dair hâlâ bir iz yok. Rus yüzücü aranırken bu kez Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau’dan da haber alınmadığı ortaya çıktı. Ekol TV’den Dilara Şahin’in haberine göre Kotau’nun bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İstanbul Boğazı’nda düzenlenen yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü aranıyor.
Belaruslu başkandan 1 haftadır haber alınamıyor.
