Rus Yüzücünün Ardından Belaruslu Başkan İstanbul’da Sırra Kadem Bastı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.08.2025 - 11:55

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta gerçekleşen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a dair hâlâ bir iz yok. Rus yüzücü aranırken bu kez Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau’dan da haber alınmadığı ortaya çıktı. Ekol TV’den Dilara Şahin’in haberine göre Kotau’nun bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İstanbul Boğazı’nda düzenlenen yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücü aranıyor.

24 Ağustos’ta düzenlenen  37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov ise karaya çıkamadı. Kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ediyor. 

Yarışa katılan eşine yarışın ardından ulaşamadığını ifade eden Antonina Svechhnikova, “Eşim bitiş yerine gelmedi, kimse de görmedi. 24 Ağustos saat 10.00’dan beri kendisine ulaşamıyorum, hayatından endişe ediyorum' dedi.

Belaruslu başkandan 1 haftadır haber alınamıyor.

Ekol TV’den Dilara Şahin’in haberine göre Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Dairesi Başkanı Anatol Kotau, İstanbul'da kayıplara karıştı. 

45 yaşındaki Kotau, 21 Ağustos Perşembe günü Polonya’nın başkenti Varşova’dan İstanbul’a geldi. Türkiye’de saat 22.18’de eşine mesaj gönderen Kotau, bu mesajdan sonra sırra kadem bastı. Eşi ise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Belarus makamları da devreye girdi.

Kotau’nun bulunması için Belarus ve Türkiye makamları tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.

