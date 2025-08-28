onedio
YKS'de 179 Öğrenci Sıfır ve Eksi Puanla Bölümlere Yerleşti, Bazıları Burs Aldı

YKS'de 179 Öğrenci Sıfır ve Eksi Puanla Bölümlere Yerleşti, Bazıları Burs Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2025 - 14:07

YKS’de baraj puanı uygulamasının kaldırılması, ilginç tabloyu bu yıl da ortaya çıkardı. Artık adaylar sıfır ya da eksi netle bile üniversiteli olabiliyor. 2023’te 107, 2024’te ise 203 öğrenci bu şekilde yerleşmişti. Bu yılın sonuçlarında da benzer bir durum yaşandı ve sıfır netle bölümlere giren adayların sayısı dikkat çekti. Eğitim uzmanları, barajın kaldırılmasının kaliteyi düşürdüğünü savunurken, öğrenciler ise fırsat eşitliği açısından düzenlemenin olumlu olduğunu belirtiyor. 

YSK'da çıkan acı istatistiklere bir yenisi daha eklendi.

YSK'da çıkan acı istatistiklere bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 179 öğrenci eksi puan almasına rağmen bir bölüme yerleşebilidi. Hatta bunlardan bazıları burs bile aldı. 

Barajın kalkmasıyla geçmiş yıllarda da görülen durum eğitimdeki kaliteyi de sorgulattı.

Sıfır ya da eksi puanla öğrenci alan bölümler de belli oldu.

Sıfır ya da eksi puanla öğrenci alan bölümler de belli oldu.

Eksi netle öğrenci kabul eden bölümler listesi bu yıl da dikkat çekti. Sağlık alanında diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi ve odyometri gibi kritik programlara; ayrıca bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, uluslararası ilişkiler ve grafik tasarımı gibi popüler bölümlere de sıfır ya da eksi netle yerleşen adaylar oldu.

Peki neden bu sorun yaşanıyor?

Peki neden bu sorun yaşanıyor?

YKS’de 2022’de barajın kaldırılmasıyla sınav sistemi köklü biçimde değişti. Artık adayların TYT puanının hesaplanabilmesi için yalnızca Türkçe ya da Matematik testlerinden birinde 0,5 net yapması yeterli. Bu durumda öğrenci, 2 yıllık ön lisans programlarını tercih edebiliyor.

4 yıllık lisans bölümleri içinse şart biraz daha farklı: Adayın TYT puanının hesaplanması ve AYT’de ilgili testlerin en az birinden 0,5 net çıkarması gerekiyor. Böylece, diğer tüm testlerde eksi net yapsa bile yarım net sayesinde puanı hesaplanan aday tercih hakkı elde ediyor. Bu durum, sıfır hatta eksi netle üniversiteli olabilmenin önünü açmış durumda.

Türkiye Gazetesi uzmanlara sorarak bundan sonra yol haritasının ne olması gerektiğini paylaştı.

Türkiye Gazetesi uzmanlara sorarak bundan sonra yol haritasının ne olması gerektiğini paylaştı.

Eğitimciler, sıfır ve eksi netle üniversiteye giriş tartışmalarına çözüm için iki öneri sundu.

İlk öneriye göre, puan hesaplamada yalnızca tek bir testten 0,5 net çıkarma şartı yeterli olmamalı. Bunun yerine, puana kaynaklık eden tüm testlerden en az yarım net yapılması zorunlu hale getirilmeli. Aksi takdirde, eksi netle yerleşme olasılığının devam edeceği belirtiliyor.

İkinci öneri ise daha katı: Aday, puanının hesaplanmasına kaynak olan testlerden herhangi birinde yarım net yapsa bile, bu testlerin toplam neti sıfırın altındaysa puanı hesaplanmamalı. Bu durumda öğrenci tercih hakkı elde edemeyecek ve üniversiteye yerleşemeyecek. Eğitimciler, mevcut düzenlemenin sürmesi halinde eksi netle yerleşme ihtimalinin devam edeceğini ve bunun da hem sistemi hem de üniversitelerin niteliğini tartışmalı hale getireceğini vurguluyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
