YKS'de 179 Öğrenci Sıfır ve Eksi Puanla Bölümlere Yerleşti, Bazıları Burs Aldı
YKS’de baraj puanı uygulamasının kaldırılması, ilginç tabloyu bu yıl da ortaya çıkardı. Artık adaylar sıfır ya da eksi netle bile üniversiteli olabiliyor. 2023’te 107, 2024’te ise 203 öğrenci bu şekilde yerleşmişti. Bu yılın sonuçlarında da benzer bir durum yaşandı ve sıfır netle bölümlere giren adayların sayısı dikkat çekti. Eğitim uzmanları, barajın kaldırılmasının kaliteyi düşürdüğünü savunurken, öğrenciler ise fırsat eşitliği açısından düzenlemenin olumlu olduğunu belirtiyor.
YSK'da çıkan acı istatistiklere bir yenisi daha eklendi.
Sıfır ya da eksi puanla öğrenci alan bölümler de belli oldu.
Peki neden bu sorun yaşanıyor?
Türkiye Gazetesi uzmanlara sorarak bundan sonra yol haritasının ne olması gerektiğini paylaştı.
