YKS'de 179 Öğrenci Sıfır ve Eksi Puanla Bölümlere Yerleşti, Bazıları Burs Aldı

Eğitimciler, sıfır ve eksi netle üniversiteye giriş tartışmalarına çözüm için iki öneri sundu.

İlk öneriye göre, puan hesaplamada yalnızca tek bir testten 0,5 net çıkarma şartı yeterli olmamalı. Bunun yerine, puana kaynaklık eden tüm testlerden en az yarım net yapılması zorunlu hale getirilmeli. Aksi takdirde, eksi netle yerleşme olasılığının devam edeceği belirtiliyor.

İkinci öneri ise daha katı: Aday, puanının hesaplanmasına kaynak olan testlerden herhangi birinde yarım net yapsa bile, bu testlerin toplam neti sıfırın altındaysa puanı hesaplanmamalı. Bu durumda öğrenci tercih hakkı elde edemeyecek ve üniversiteye yerleşemeyecek. Eğitimciler, mevcut düzenlemenin sürmesi halinde eksi netle yerleşme ihtimalinin devam edeceğini ve bunun da hem sistemi hem de üniversitelerin niteliğini tartışmalı hale getireceğini vurguluyor.