Beşiktaş'ta Teknik Direktör Depremi: Ole Gunnar Solskjaer ile Yollar Ayrıldı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Depremi: Ole Gunnar Solskjaer ile Yollar Ayrıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.08.2025 - 23:33 Son Güncelleme: 28.08.2025 - 23:52

Beşiktaş, Konferans Ligi'ne kalamayan futbol takımının teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş Yönetimi, Avrupa'dan elenmenin faturasını teknik direktöre kesti!

Beşiktaş Yönetimi, Avrupa'dan elenmenin faturasını teknik direktöre kesti!

Siyah beyazlı yönetim, Lausanne'a elendikleri maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile statta acil toplantıya girdi. Toplantıda alınan kararla Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. 

Siyah beyazlı kulüpten şu açıklama yapıldı: 

'Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.

Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer'e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.'

