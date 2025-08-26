onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cezalar Caydırıcı Değil mi? Türkiye’de Bireysel Silahlanma 40 Milyona Yaklaştı

Cezalar Caydırıcı Değil mi? Türkiye’de Bireysel Silahlanma 40 Milyona Yaklaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2025 - 07:05

Türkiye’de istatistiklere göre; bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 65’i ateşli silahlarla yapılıyor. Ateşli silahlarla işlenen suçların yüzde 84’ünde ruhsatsız silah kullanılıyor. Türkiye Gazetesi’nden Gamze Erdoğan’ın haberine göre; konu hakkında yorum yapan kişiler, cezaların kâğıt üzerinde caydırıcı olduğunu ancak uygulamada problemler yaşandığını söyledi.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trabzon’da gelin çıkarma sırasında açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi, iki kişinin yaralanması “cezaların caydırıcılığı” tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Trabzon’da gelin çıkarma sırasında açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi, iki kişinin yaralanması “cezaların caydırıcılığı” tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

İstatistiklere göre, bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 65’i ateşli silahlarla işleniyor. Ateşli silahlarla işlenen suçların yüzde 84’ünde ruhsatsız silah kullanılıyor. Konuya ilişkin Umut Vakfı Başkanı Ayhan Akçam, hukukçu Tolga Aydemir ve dört yıl önce oğlunu maganda kurşununa kurban veren Mustafa Atıcı gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Akçam, cezaların kâğıt üzerinde caydırıcı olduğunu ancak uygulamada sorunlar yaşandığını söyledi.

Bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çeken Aydemir, ruhsatsız silahların caydırıcı biçimde cezalandırılmasının önemine değindi.

Bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çeken Aydemir, ruhsatsız silahların caydırıcı biçimde cezalandırılmasının önemine değindi.

Aydemir “Silahın güç sembolü olmaktan çıkarılması, özellikle gençler arasında şiddetin suç olduğunun anlatılması şart. Eğitim kampanyaları, medya sorumluluğu ve kolluğun önleyici tedbirleri kritik öneme sahip” dedi. Trabzon’da dört yıl önce 15 yaşındaki oğlu Emir Yuşa Atıcı’yı maganda kurşunuyla kaybeden Mustafa Atıcı da faillerin hâlâ bulunamadığını söyledi. Atıcı “Dört yıldır hukuki mücadele veriyoruz. Cezaların uygulanmasında büyük problemler var. Hayat hakkı bu kadar ucuz olmamalı” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye göre, trafikte yol kesme müstakil bir suç olarak tanımlanacak.

Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye göre, trafikte yol kesme müstakil bir suç olarak tanımlanacak.

Zor kullanma ya da tehdit olmasa dahi hukuka aykırı şekilde yol kesme eyleminde bulunanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yol kesme sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde ise hem bu suçtan hem de diğer fiillerden ayrı ayrı ceza uygulanacak. Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açılması da ağır yaptırımlarla karşılık bulacak. Buna göre, meskûn mahalde silahla ateş etmenin cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis iken, düzenleme ile bu ceza 1 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Ayrıca kurusıkı tabancalar da suç kapsamına alınacak ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülecek. Toplu etkinliklerde işlenmesi hâlinde cezalar yarı oranında artırılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın