Cezalar Caydırıcı Değil mi? Türkiye’de Bireysel Silahlanma 40 Milyona Yaklaştı

Zor kullanma ya da tehdit olmasa dahi hukuka aykırı şekilde yol kesme eyleminde bulunanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yol kesme sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde ise hem bu suçtan hem de diğer fiillerden ayrı ayrı ceza uygulanacak. Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açılması da ağır yaptırımlarla karşılık bulacak. Buna göre, meskûn mahalde silahla ateş etmenin cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis iken, düzenleme ile bu ceza 1 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Ayrıca kurusıkı tabancalar da suç kapsamına alınacak ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülecek. Toplu etkinliklerde işlenmesi hâlinde cezalar yarı oranında artırılacak.