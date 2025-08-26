Cezalar Caydırıcı Değil mi? Türkiye’de Bireysel Silahlanma 40 Milyona Yaklaştı
Türkiye’de istatistiklere göre; bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 65’i ateşli silahlarla yapılıyor. Ateşli silahlarla işlenen suçların yüzde 84’ünde ruhsatsız silah kullanılıyor. Türkiye Gazetesi’nden Gamze Erdoğan’ın haberine göre; konu hakkında yorum yapan kişiler, cezaların kâğıt üzerinde caydırıcı olduğunu ancak uygulamada problemler yaşandığını söyledi.
Trabzon’da gelin çıkarma sırasında açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi, iki kişinin yaralanması “cezaların caydırıcılığı” tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
Bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çeken Aydemir, ruhsatsız silahların caydırıcı biçimde cezalandırılmasının önemine değindi.
Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye göre, trafikte yol kesme müstakil bir suç olarak tanımlanacak.
