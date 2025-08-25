onedio
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Hastane Katliamına "Trajik Kaza" Savunması

Gazze
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.08.2025 - 23:44

İsrail’in sadece bugün Gazze’de düzenlediği saldırılarda 6'sı gazeteci 59 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne saldırı düzenledi. İlk önce hastanenin 4’üncü katı vuruldu, sonrasında ara kurtarma çalışması yapan ekipler bombaların hedefi oldu.

Tüm dünyada tepki çeken görüntüler sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise “Trajik bir kaza” savunması yaptı.

İsrail’in Gazze’nin Han Yunus kentinde hizmet veren tek hastane olan Nasır Hastanesi’ne yaptığı saldırının görüntüleri ortaya çıkmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırı hakkında skandal bir açıklamada bulundu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, “trajik kaza” olduğu iddia edilen Nasır Hastanesi saldırısından ötürü Netanyahu'nun üzgün olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yürüttüğü savunuldu. 

Netanyahu’nun söz konusu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırısına ilişkin 'Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz' ifadelerini kullanmasının ardından geldi.

İsmail Kahraman
