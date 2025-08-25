İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Hastane Katliamına "Trajik Kaza" Savunması
İsrail’in sadece bugün Gazze’de düzenlediği saldırılarda 6'sı gazeteci 59 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne saldırı düzenledi. İlk önce hastanenin 4’üncü katı vuruldu, sonrasında ara kurtarma çalışması yapan ekipler bombaların hedefi oldu.
Tüm dünyada tepki çeken görüntüler sonrasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise “Trajik bir kaza” savunması yaptı.
İsrail’in Gazze’nin Han Yunus kentinde hizmet veren tek hastane olan Nasır Hastanesi’ne yaptığı saldırının görüntüleri ortaya çıkmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırı hakkında skandal bir açıklamada bulundu.
