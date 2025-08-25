İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Hastane Katliamına "Trajik Kaza" Savunması

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, “trajik kaza” olduğu iddia edilen Nasır Hastanesi saldırısından ötürü Netanyahu'nun üzgün olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yürüttüğü savunuldu.

Netanyahu’nun söz konusu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırısına ilişkin 'Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz' ifadelerini kullanmasının ardından geldi.