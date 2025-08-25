İsrail, Gazze'nin Güneyindeki Nasır Hastanesi'ni Vurdu! 4'ü Gazeteci 15 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'nin güneyinde işlevsel halde bulunan tek gazete olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi.
Filistinli sağlık yetkililerinin açıklamasına göre saldırıda aralarında Reuters, Associated Press ve El Cezire'den 4 gazeteci de dahil olmak üzere en az 15 kişi öldü. En az 50 kişi ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
Öldürülen gazetecilerden birinin Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olduğu açıklandı.
