Gazeteci Cem Küçük, Bağış Adı Altında Kayıt Parası Alan Devlet Okullarını İfşa Etti

Cem Küçük'ün devlet okullarındaki kayıt ücretleri hakkındaki açıklaması:
Devlet okullarında bağış adı altında alınan kayıt ücretlerini gazeteci Cem Küçük de ifşa etti.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
la düzenli olarak alınan bir şey şimdimi aklınıza geldi sen diyanete eğitimden fazla bütce verirsen o gider amerikada otel yapar okul müdürleride enflasyon ... Devamını Gör
Cem Küçük ifşa etmese ne olacak? Ben bildim bileli var. Kayıt parası, kağıt parası, temizlik parası... Öyle gidiyor.
okullara sabun alacak para olmuyor haberlerinden sonra normal