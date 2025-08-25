onedio
Gazeteci Cem Küçük, Bağış Adı Altında Kayıt Parası Alan Devlet Okullarını İfşa Etti

Ali Can YAYCILI
25.08.2025 - 13:19

Cem Küçük, EKOL TV’de katıldığı programda devlet okullarında bağış adı altında kayıt ücretleri alındığını, 10-20 bin TL para isteyen okullar olduğunu, kendisine gelen görüntüleri Milli Eğitim Bakanı’na ilettiğini söyledi.

Cem Küçük'ün devlet okullarındaki kayıt ücretleri hakkındaki açıklaması:

Devlet okullarında bağış adı altında alınan kayıt ücretlerini gazeteci Cem Küçük de ifşa etti.

Emrah Dost

la düzenli olarak alınan bir şey şimdimi aklınıza geldi sen diyanete eğitimden fazla bütce verirsen o gider amerikada otel yapar okul müdürleride enflasyon ... Devamını Gör

Bozkurt

Cem Küçük ifşa etmese ne olacak? Ben bildim bileli var. Kayıt parası, kağıt parası, temizlik parası... Öyle gidiyor.

ipimle kuşağım

okullara sabun alacak para olmuyor haberlerinden sonra normal