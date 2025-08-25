Türkiye’nin Gerçek Problemi Ne? Hangisini Çözünce Diğerleri de Çözülür?

Türkiye’nin sorunları konuşulduğunda herkesin aklına farklı bir şey geliyor: kimine göre hayat pahalılığı, kimine göre eğitim sistemi ya da ekonomi, kimine göreyse adalet ya da özgürlükler… Hepimizin gündelik hayatını doğrudan etkileyen bu konular, aslında ortak bir soruyu beraberinde getiriyor: Türkiye’nin gerçek problemi nedir?

Bu testte seni biraz düşünmeye davet ediyoruz. Hangi sorunun çözülmesiyle hayatın daha yaşanabilir olacağını, hangi problemin “temel mesele” olduğunu senin kararın belirleyecek. Bakalım senin gözünde Türkiye’nin en büyük problemi ne çıkacak?