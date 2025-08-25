Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Kutsal Kitaba Hakaret Eden ve Çocuğunu Taciz Ettiğini İtiraf Eden Kişi Yakalandı
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir kişi kendi üvey çocuğu ile birlikte parklardaki çocukları taciz ettiğini ifade etmişti. Aynı şahıs Kur’an-ı Kerim’e de saygısızlık yapmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekiplerinin Y.T.N’yi Ankara’da gözaltına aldığını açıkladı.
Sosyal medyada kutsal kitaba hakaretler eden ve çocukları taciz ettiğini itiraf eden bir kişinin görüntüleri tepki çekmişti.
Skandal açıklamalarda bulunan şahsın gözaltına alınma görüntüleri 👇
