Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Kutsal Kitaba Hakaret Eden ve Çocuğunu Taciz Ettiğini İtiraf Eden Kişi Yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Kutsal Kitaba Hakaret Eden ve Çocuğunu Taciz Ettiğini İtiraf Eden Kişi Yakalandı

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.08.2025 - 21:52

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir kişi kendi üvey çocuğu ile birlikte parklardaki çocukları taciz ettiğini ifade etmişti. Aynı şahıs Kur’an-ı Kerim’e de saygısızlık yapmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekiplerinin Y.T.N’yi Ankara’da gözaltına aldığını açıkladı.

Sosyal medyada kutsal kitaba hakaretler eden ve çocukları taciz ettiğini itiraf eden bir kişinin görüntüleri tepki çekmişti.

Sosyal medyada kutsal kitaba hakaretler eden ve çocukları taciz ettiğini itiraf eden bir kişinin görüntüleri tepki çekmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tepki çeken görüntüler sonrasında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığını ve videodaki Y.T.N.’nin polis ekipleri tarafından Ankara’da gözaltına alındığını açıkladı.

Skandal açıklamalarda bulunan şahsın gözaltına alınma görüntüleri 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
