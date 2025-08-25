onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Komşular Arasındaki Büyük Problemlerden Biri: Kapı Önüne Koyulan Ayakkabılar Başınızı Yakabilir

Komşular Arasındaki Büyük Problemlerden Biri: Kapı Önüne Koyulan Ayakkabılar Başınızı Yakabilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.08.2025 - 19:39

Türkiye’de bazı apartmanlarda evlerin girişlerine ayakkabı veya ayakkabılık koyuluyor. Komşular arasında zaman zaman büyük sorunlara neden olan kapı önüne koyulan ayakkabılar yüzünden eviniz bile elden gidebilir.

Avukat Şeref Kısacık, şikayet edilen evlerin önüne koyulan ayakkabıların mahkeme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toplu yaşam alanlarının olduğu apartmanlarda kapı önlerine koyulan ayakkabı ve ayakkabılıklar komşular arasında tartışmalara neden oluyor.

Toplu yaşam alanlarının olduğu apartmanlarda kapı önlerine koyulan ayakkabı ve ayakkabılıklar komşular arasında tartışmalara neden oluyor.

NTV’de yer alan habere göre, Avukat Şeref Kısacık komşular arasında yaşanan bu kavgaların mahkeme süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ortak alanını kullanırken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kısacık, “Komşuluk hukukuna, yönetim planındaki yasaklara ve kat mülkiyeti kanunundaki yasaklara dikkat edilmesi gerekiyor. Ortak alan hepimizin ve birisi bireysel eşyasını kullanamaz.' dedi.

“Evinize icra yoluyla el bile koyulabilir”

“Evinize icra yoluyla el bile koyulabilir”

Herhangi bir kat malikinin zarar gördüğünü ileri sürdüğü dava açabileceğinden bahseden Kısacık, 'Mahkeme onun savunmasını alacak ve gerektiğinde gelip keşif yapacak. O ayakkabıların ve ayakkabılığın kaldırılmasını artık bundan sonra ayakkabı koyulmamasını yönünde karar verecek.' diye konuştu.

Mahkemede ayakkabının kaldırılması yönünde verilen karara uyulmaması neticesinde karara icra koyulabiliyor. Tüm bunlara rağmen hala eşyalarını kaldırmayan komşunun dairesi ise elinden gidebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın