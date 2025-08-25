Komşular Arasındaki Büyük Problemlerden Biri: Kapı Önüne Koyulan Ayakkabılar Başınızı Yakabilir
Türkiye’de bazı apartmanlarda evlerin girişlerine ayakkabı veya ayakkabılık koyuluyor. Komşular arasında zaman zaman büyük sorunlara neden olan kapı önüne koyulan ayakkabılar yüzünden eviniz bile elden gidebilir.
Avukat Şeref Kısacık, şikayet edilen evlerin önüne koyulan ayakkabıların mahkeme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Toplu yaşam alanlarının olduğu apartmanlarda kapı önlerine koyulan ayakkabı ve ayakkabılıklar komşular arasında tartışmalara neden oluyor.
“Evinize icra yoluyla el bile koyulabilir”
