Komşular Arasındaki Büyük Problemlerden Biri: Kapı Önüne Koyulan Ayakkabılar Başınızı Yakabilir

Herhangi bir kat malikinin zarar gördüğünü ileri sürdüğü dava açabileceğinden bahseden Kısacık, 'Mahkeme onun savunmasını alacak ve gerektiğinde gelip keşif yapacak. O ayakkabıların ve ayakkabılığın kaldırılmasını artık bundan sonra ayakkabı koyulmamasını yönünde karar verecek.' diye konuştu.

Mahkemede ayakkabının kaldırılması yönünde verilen karara uyulmaması neticesinde karara icra koyulabiliyor. Tüm bunlara rağmen hala eşyalarını kaldırmayan komşunun dairesi ise elinden gidebilir.