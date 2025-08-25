onedio
İsveç’te Gündem Havaalanı Tuvaletinde Unutulan Gizli Türkiye Belgesi: "Güvenlik Açığı Oluşturmadı"

İsveç
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.08.2025 - 17:54

İsveç’in NATO’ya katılım süreci kapsamında Başbakan Ulf Kristersson 2022 yılında beraberinde heyet ile birlikte Türkiye’ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililerle görüşme gerçekleştirmişti.

İsveç’te Kristersson’ın yıllar önceki Türkiye ziyareti yeniden gündem oldu. Başbakanın heyetinde bulunan bir yetkilinin, Stockholm Arlanda Havalimanı’nın tuvaletinde önemli bir belgeyi unuttuğu ve belgenin temizlik görevlisi tarafından bulunduğu ortaya çıktı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ise belgede güvenlik açığı oluşturacak bir bilgi olmadığı iddia edildi. 

Kaynak: Ümit Karadağ / Sözcü

İsveç ile Türkiye arasında 2022’nin Kasım ayında gerçekleştirilen görüşmeler ülkede yeniden gündem oldu.

Sözcü’nün İsveç basını Dagens Nyheter’den aktardığına göre, İsveç Başbakanı Kristersson’un Türkiye ziyaretinden dönen bir hükümet çalışanı, Arlanda Havalimanı’nda resmi bir dosyayı unuttu.

Dosya, bir temizlik görevlisi tarafından terminaldeki bir tuvalette bulundu. İçeriğinde diplomatik notlar ve konuşma metinleri olduğu öne sürülen belgeler, İsveç’te büyük bir tartışma yarattı.

Başbakanlık Basın Servisi, olayı doğrulayarak şu açıklamayı yaptı.

“Başbakanın Türkiye ziyaretinden sonra, bir çalışanımız Arlanda Havalimanı’nda bir dosya unuttu. Dosya, havaalanı personeli tarafından bulundu. İçeriğin güvenlik sınıflandırmasına tabi olmadığı değerlendirildi, bu nedenle olay Güvenlik Polisi’ne bildirilmedi ve herhangi bir zarar analizi yapılmadı.'

