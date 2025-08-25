İsveç’te Gündem Havaalanı Tuvaletinde Unutulan Gizli Türkiye Belgesi: "Güvenlik Açığı Oluşturmadı"
İsveç’in NATO’ya katılım süreci kapsamında Başbakan Ulf Kristersson 2022 yılında beraberinde heyet ile birlikte Türkiye’ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yetkililerle görüşme gerçekleştirmişti.
İsveç’te Kristersson’ın yıllar önceki Türkiye ziyareti yeniden gündem oldu. Başbakanın heyetinde bulunan bir yetkilinin, Stockholm Arlanda Havalimanı’nın tuvaletinde önemli bir belgeyi unuttuğu ve belgenin temizlik görevlisi tarafından bulunduğu ortaya çıktı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ise belgede güvenlik açığı oluşturacak bir bilgi olmadığı iddia edildi.
İsveç ile Türkiye arasında 2022’nin Kasım ayında gerçekleştirilen görüşmeler ülkede yeniden gündem oldu.
