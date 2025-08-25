İsveç’te Gündem Havaalanı Tuvaletinde Unutulan Gizli Türkiye Belgesi: "Güvenlik Açığı Oluşturmadı"

Sözcü’nün İsveç basını Dagens Nyheter’den aktardığına göre, İsveç Başbakanı Kristersson’un Türkiye ziyaretinden dönen bir hükümet çalışanı, Arlanda Havalimanı’nda resmi bir dosyayı unuttu.

Dosya, bir temizlik görevlisi tarafından terminaldeki bir tuvalette bulundu. İçeriğinde diplomatik notlar ve konuşma metinleri olduğu öne sürülen belgeler, İsveç’te büyük bir tartışma yarattı.

Başbakanlık Basın Servisi, olayı doğrulayarak şu açıklamayı yaptı.

“Başbakanın Türkiye ziyaretinden sonra, bir çalışanımız Arlanda Havalimanı’nda bir dosya unuttu. Dosya, havaalanı personeli tarafından bulundu. İçeriğin güvenlik sınıflandırmasına tabi olmadığı değerlendirildi, bu nedenle olay Güvenlik Polisi’ne bildirilmedi ve herhangi bir zarar analizi yapılmadı.'