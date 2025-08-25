onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yetkililer Çıkış Sebebini Bulamadı: 5 Günde 4 Kez Yangın Çıkan Köy Evi Gündemde

Yetkililer Çıkış Sebebini Bulamadı: 5 Günde 4 Kez Yangın Çıkan Köy Evi Gündemde

Düzce
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.08.2025 - 17:38

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde 5 kişilik Kıyak ailesinin yaşadığı yaşadığı evde son 5 gün içinde 4 kez yangın çıktı. Aile yangınları kendi imkanları ile söndürürken, elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde yangının çıkış sebebini belirleyemedi.

Kıyak ailesinin 2020 yılında çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evlerinin yandığı, 2 yıl sonra da mevcut konuma yeni ev yaptıkları öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Düzce’nin Yeşiltepe köyünde yaşayan Kıyak ailesinin başı evlerinde çıkan yangınlarla dertte.

Düzce’nin Yeşiltepe köyünde yaşayan Kıyak ailesinin başı evlerinde çıkan yangınlarla dertte.

Bolu Dağı mevkisinde bulunan Yeşiltepe köyünde 5 kişilik Kıyak ailesinin yaşadığı evde, 19 Ağustos'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, evdekilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 

Bu tarihten 24 Ağustos'a kadar, evde 3 farklı yangın daha çıktı. 5 gün içerisindeki 4 yangında evin duvarı, gardırobunun içerisi ve 2 bazanın kenarı yandı. Aile, söz konusu yangınları kendi imkanları ile söndürdü. 

İnceleme yapan elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirleyemedi. 

Kıyak ailesinin 2020 yılında çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evlerinin yandığı, 2 yıl sonra da mevcut konuma yeni ev yaptıkları öğrenildi.

Yangınlar nedeniyle eve giremeyen baba Kadir Kıyak, çıkan yangınlara anlam veremediğini söyledi.

Yangınlar nedeniyle eve giremeyen baba Kadir Kıyak, çıkan yangınlara anlam veremediğini söyledi.

Geçen salı akşamı 3,5-4 arası kendi bazamın yandığını gördüm ve söndürdüm. Ondan 2-3 gün sonra tekrar işten geldim, saat 9-10 arası. Odanın yandığını gördüm. Çocukların bağırmasına çıktım. Bunu söndürdük, tekrar dışarı çıktık, sabahladık. Sabah odadaki diğer baza yandı. Bunların bulunduğu yerde hiç yanacak bir şey de yok, elektrik de yok. Yanacak hiçbir şey yok. Elektrik dağıtım şirketi ekiplerine bildirdik, jandarmaya bildirdik, itfaiye geldi. Hepsi inceledi bu evi. Elektrikte veya başka bir yerde hiçbir şey yok. Sadece kendiliğinden yanıyor. Şu anda zaten mağdur durumdayım. Dışarıda kalıyorum. Eşyalarım dışarıda, boşalttık ve zaten bir kısmı kullanılmaz halde. Bütün yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum. Ben mesela bazı şeylere inanmazdım ama bu süreçten sonra inanmaya başladım. Bazı şeylere inanmazdım'

Yangın çıkan evden görüntüler ve baba Kadir Kıyak'ın açıklamaları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın