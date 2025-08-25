Yetkililer Çıkış Sebebini Bulamadı: 5 Günde 4 Kez Yangın Çıkan Köy Evi Gündemde
Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde 5 kişilik Kıyak ailesinin yaşadığı yaşadığı evde son 5 gün içinde 4 kez yangın çıktı. Aile yangınları kendi imkanları ile söndürürken, elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde yangının çıkış sebebini belirleyemedi.
Kıyak ailesinin 2020 yılında çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evlerinin yandığı, 2 yıl sonra da mevcut konuma yeni ev yaptıkları öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düzce’nin Yeşiltepe köyünde yaşayan Kıyak ailesinin başı evlerinde çıkan yangınlarla dertte.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangınlar nedeniyle eve giremeyen baba Kadir Kıyak, çıkan yangınlara anlam veremediğini söyledi.
Yangın çıkan evden görüntüler ve baba Kadir Kıyak'ın açıklamaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın