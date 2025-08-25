onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye Açıklaması: “Son Düzlükteyiz”

Dilara Şimşek
25.08.2025 - 15:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Erdoğan, “Aydınlık Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefinde son düzlüğe varmış bulunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Ahlat’ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefinde son düzlüğe varmış bulunuyoruz” dedi. 

Terörsüz Türkiye sürecinin emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, “Kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz” dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

“Başarı, birlik içinde olursak gelir. Şehitlerimizin emaneti bu vatanı yaşatmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz asır, Türkiye Yüzyılı olarak tarihteki yerini alacaktır. Kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.Birliğimizi koruyacağız. Aydınlık Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefinde son düzlüğe varmış bulunuyoruz.”

Ahlat'ta birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'tan bu kadim bölgeden ülkemizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde Okçular Vakfı'nın her bir mensubuna ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Malazgirt Zaferi, tarihimizin en şanlı sayfalarındandır. Ahlat'ı vatan kılan Anadolu'nun fetih üssü yapan cümle ecdatı rahmetle yad ediyorum. 

Karşımda gördüğüm şu tablo: Muhteşem. Kardeşlik tablosu için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Gençler, merhum bir şairimizin şu dizeleri öyle zannediyorum ki Ahlat’ın tarih, kültür ve medeniyetimizde tuttuğu yeri tüm berraklığıyla ifade ediyor: 

Ben, halim. Ben, atim, ben, mazim. Ben, Erzin Hatun, ben, Dede Maksut, ben, Abdurrahman Gazi’yim. Alparslan’ı Malazgirt’e ben yolladım. Ertuğrul’un, Osman Bey’in beşiğini ben salladım. Ben de güneş başka doğru. Benim yıldızlarım daha parlaktır. Benim göklerim, mavi mehtapım aktır. Beni hala tanıdınız mı? Ben Ahlat’ım.'

