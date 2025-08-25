Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye Açıklaması: “Son Düzlükteyiz”

'Anadolu'nun giriş kapısı Ahlat'tan bu kadim bölgeden ülkemizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde Okçular Vakfı'nın her bir mensubuna ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Malazgirt Zaferi, tarihimizin en şanlı sayfalarındandır. Ahlat'ı vatan kılan Anadolu'nun fetih üssü yapan cümle ecdatı rahmetle yad ediyorum.

Karşımda gördüğüm şu tablo: Muhteşem. Kardeşlik tablosu için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Gençler, merhum bir şairimizin şu dizeleri öyle zannediyorum ki Ahlat’ın tarih, kültür ve medeniyetimizde tuttuğu yeri tüm berraklığıyla ifade ediyor:

Ben, halim. Ben, atim, ben, mazim. Ben, Erzin Hatun, ben, Dede Maksut, ben, Abdurrahman Gazi’yim. Alparslan’ı Malazgirt’e ben yolladım. Ertuğrul’un, Osman Bey’in beşiğini ben salladım. Ben de güneş başka doğru. Benim yıldızlarım daha parlaktır. Benim göklerim, mavi mehtapım aktır. Beni hala tanıdınız mı? Ben Ahlat’ım.'