Tartışılan "Hırtlar Vadisi" Paylaşımı: DEM Parti de Bengi Başer İçin Suç Duyurusunda Bulundu

Doktor Bengi Başer’in yaptığı “Hırtlar Vardisi” paylaşımı gündemdeki yerini koruyor. “Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini islah etmek için harcasanız ya!” ifadelerini kullanan Başer için DEM Parti de eş genel başkanlar adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Barosu tarafından da “Hırtlar Vadisi” paylaşımı için suç duyurusu yapılmıştı.