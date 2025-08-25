onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tartışılan "Hırtlar Vadisi" Paylaşımı: DEM Parti de Bengi Başer İçin Suç Duyurusunda Bulundu

Tartışılan "Hırtlar Vadisi" Paylaşımı: DEM Parti de Bengi Başer İçin Suç Duyurusunda Bulundu

DEM Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.08.2025 - 20:35

Doktor Bengi Başer’in yaptığı “Hırtlar Vardisi” paylaşımı gündemdeki yerini koruyor. “Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini islah etmek için harcasanız ya!” ifadelerini kullanan Başer için DEM Parti de eş genel başkanlar adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Barosu tarafından da “Hırtlar Vadisi” paylaşımı için suç duyurusu yapılmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Prof. Dr. Bengi Başer’in Twitter’dan yaptığı paylaşım milyonlarca görüntülenme almış ve büyük tartışmaları beraberinde getirmişti.

Prof. Dr. Bengi Başer’in Twitter’dan yaptığı paylaşım milyonlarca görüntülenme almış ve büyük tartışmaları beraberinde getirmişti.
twitter.com

“Hırtlar Vadisi” paylaşımı ile ilgili tartışmalar 👇

DEM Parti paylaşımı yapan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

DEM Parti paylaşımı yapan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

DEM Parti’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. ve 66. maddeleri ile uluslararası sözleşmeler uyarınca vatandaşların eşitlik ve onur içinde yaşama hakkı korunmaktadır. Ancak şüphelinin bu paylaşımı anayasal güvenceleri ihlal ettiği gibi, halkın bir kesimini ötekileştirici ve suçla özdeşleştirici söylemiyle toplumsal huzura ve barış sürecine zarar vermektedir. Özellikle çözüm ve barış politikalarının tartışıldığı bu dönemde, şüphelinin nefret içerikli dili, toplumdaki gerginlikleri artırma potansiyeli taşımakta ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturmaktadır.'

DEM Parti, yürütülecek soruşturmanın ardından Başer hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama', 'Suç İşlemeye Tahrik', 'Nefret ve Ayrımcılık' suçları başta olmak üzere resen tespit edilecek diğer suçlardan da iddianame düzenlenmesini talep etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın