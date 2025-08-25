Tartışılan "Hırtlar Vadisi" Paylaşımı: DEM Parti de Bengi Başer İçin Suç Duyurusunda Bulundu
Doktor Bengi Başer’in yaptığı “Hırtlar Vardisi” paylaşımı gündemdeki yerini koruyor. “Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini islah etmek için harcasanız ya!” ifadelerini kullanan Başer için DEM Parti de eş genel başkanlar adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Diyarbakır Barosu tarafından da “Hırtlar Vadisi” paylaşımı için suç duyurusu yapılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prof. Dr. Bengi Başer’in Twitter’dan yaptığı paylaşım milyonlarca görüntülenme almış ve büyük tartışmaları beraberinde getirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DEM Parti paylaşımı yapan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın