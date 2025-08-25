onedio
Prof. Dr. Bengi Başer'in "İnsan Alt Türleri" Paylaşımı Tartışmaya Neden Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 15:16

Geçtiğimiz sene gündeme gelen tartışmalı kanun teklifi, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' 30 Temmuz 2024’te yürürlüğe girmişti. Ardından önce Niğde'den sonra da Ankara Altındağ’dan köpek ölüm haberleri gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Valiliği, kentte sokak köpeklerinin toplatılması emrini verdi.

Profesör Doktor Bengi Başer de bu yasaya karşı çıkan isimlerden biri oldu. Fakat Başer'in yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler tepki çekti.

"Katliam yasasına hayır" paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor.

2024 yılının Temmuz ayında Meclis'ten geçen kanun teklifi büyük tartışmalara neden olmuştu. Kanunun 2 Ağustos 2024’te yürürlüğe girmesiyle farklı şehirlerden köpek ölüm haberleri gelmeye başladı.

Son olarak İstanbul Valiliği, kentte sokak köpeklerinin toplatılması emrini verdi ve 2024 yılında yürürlüğe giren kanun tekliflerini hatırlattı. 

Hayvanseverlerin bu kanuna tepkileri ise dinmiyor.

Prof. Dr. Bengi Başer de "Katliam Yasasına Hayır" paylaşımı yaptı.

Fakat Başer'in kullandığı 'Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini islah etmek için harcasanız ya!..' ifadeleri, tepkilere neden oldu.

Diyarbakır Barosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

'X adlı sosyal medya platformu üzerinden, fiziksel görünüş itibariyle toplumun bir kesimini hedef haline getiren ve “insan alt türleri” gibi nefret söylemleri içeren paylaşımı yapan kişi hakkında, “Nefret ve Ayrımcılık” (TCK m.122) ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” (TCK m.216) suçlarından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Aynı zamanda, ilgili kişinin görevi ve mesleki sorumlulukları gereği etik ilkelere aykırı paylaşım nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na disiplin soruşturması başlatılması talebiyle resmi başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Diyarbakır Barosu'nun ardından Başer'e tepkiler de yükseldi.

'Artık ırkçılıkla itham edilmek korkulacak bir şey değil, ırkçı olduğunuzu reddederek ırkçılık yapabiliyorsunuz. Zaten artık ırkçılık eskisi kadar ayıp da sayılmıyor.'

Diyarbakır Barosu Başkanı Nihat Eren'in paylaşımına gelen bir yorum;

'Bıkmadınız her fırsatta mağduru oynamaktan, mağdurum ben, mağduruz biz, mağdur edildim, mağdur ediliyoruz diye ağlaşmaktan.

Herhangi bir etnisiteyle hiçbir alakası olmayan, her yerde karşımıza çıkan ve hepimizi rahatsız eden kırolara, hırbolara, magandalara atfen yazılan bir twitten bile Kürt sorunu çıkarmaya çalışmanız aslında olmayan Kürt sorununu ne kadar istismar ettiğinizin canlı kanıtı.

Hukuk anlayışınız yerlerde sürünüyor. Kürtçülüğünüz hukukçuluğunuzun önüne geçmiş.

Çok ayıp.'

Bengi Başer ise aldığı tepkilerin ardından birkaç paylaşımda daha bulundu;

'Bu paylaşım geçtiğimiz gün bir kadının arabasına saldıran, Minguzziyi bıçaklayan, sokaklarda kadınları taciz edip, ellerinde sopalarla mağara insanı adaletini yaşatan ve toplumu rahatsız eden üçüncü sınıf insanlar içindir.

Bu çizimi gördüğümde aklıma insan olmayı bile beceremeyenler geliyor ve Kürtleri ima ettiğimi savunanlar, Kürt kökenli vatandaşlardan özür dilemelidir!

Benim için etnik kökenin, dinin, mezhebin değil insan olmanın önemi vardır.

Ben hep böyleydim ve hep insan olarak kalacağım…

Bilginize…'

'Hırt'ın anlamı TDK’na göre;

1.ahmak, budala, sersem, aptal, anlayışsız (kimse).

2.incelikten yoksun, kaba (kimse).

Siz bu anlamı gidip Kürt halkı ile nasıl özdeşleştirir ve Kürt Halkına hakareti kendinizde hak olarak görürsünüz?

Siz suç işleyen ve suça eğilimli profilde olanları nasıl korumaya kalkar ve bu denli düşüncesizce ve dolduruşa gelerek harekete geçersiniz

@Diyarbakirbaro

Siz suç olmayan bir paylaşımla beni nasıl suçlu gibi gösterebilirsiniz?

Siz hukuksuzluğu nasıl savunursunuz adaleti savunmak yerine?'

