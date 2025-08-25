Prof. Dr. Bengi Başer'in "İnsan Alt Türleri" Paylaşımı Tartışmaya Neden Oldu

'Bu paylaşım geçtiğimiz gün bir kadının arabasına saldıran, Minguzziyi bıçaklayan, sokaklarda kadınları taciz edip, ellerinde sopalarla mağara insanı adaletini yaşatan ve toplumu rahatsız eden üçüncü sınıf insanlar içindir.

Bu çizimi gördüğümde aklıma insan olmayı bile beceremeyenler geliyor ve Kürtleri ima ettiğimi savunanlar, Kürt kökenli vatandaşlardan özür dilemelidir!

Benim için etnik kökenin, dinin, mezhebin değil insan olmanın önemi vardır.

Ben hep böyleydim ve hep insan olarak kalacağım…

Bilginize…'

'Hırt'ın anlamı TDK’na göre;

1.ahmak, budala, sersem, aptal, anlayışsız (kimse).

2.incelikten yoksun, kaba (kimse).

Siz bu anlamı gidip Kürt halkı ile nasıl özdeşleştirir ve Kürt Halkına hakareti kendinizde hak olarak görürsünüz?

Siz suç işleyen ve suça eğilimli profilde olanları nasıl korumaya kalkar ve bu denli düşüncesizce ve dolduruşa gelerek harekete geçersiniz

@Diyarbakirbaro

Siz suç olmayan bir paylaşımla beni nasıl suçlu gibi gösterebilirsiniz?

Siz hukuksuzluğu nasıl savunursunuz adaleti savunmak yerine?'