Prof. Dr. Bengi Başer'in "İnsan Alt Türleri" Paylaşımı Tartışmaya Neden Oldu
Geçtiğimiz sene gündeme gelen tartışmalı kanun teklifi, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' 30 Temmuz 2024’te yürürlüğe girmişti. Ardından önce Niğde'den sonra da Ankara Altındağ’dan köpek ölüm haberleri gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Valiliği, kentte sokak köpeklerinin toplatılması emrini verdi.
Profesör Doktor Bengi Başer de bu yasaya karşı çıkan isimlerden biri oldu. Fakat Başer'in yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler tepki çekti.
"Katliam yasasına hayır" paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor.
Prof. Dr. Bengi Başer de "Katliam Yasasına Hayır" paylaşımı yaptı.
Diyarbakır Barosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Diyarbakır Barosu'nun ardından Başer'e tepkiler de yükseldi.
Diyarbakır Barosu Başkanı Nihat Eren'in paylaşımına gelen bir yorum;
Bengi Başer ise aldığı tepkilerin ardından birkaç paylaşımda daha bulundu;
