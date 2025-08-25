Gurbetçi Bir Vatandaş Türkiye'deki Kuralsızlıktan Şikayet Etti: "Artık Gideceğim İçin Hüzünlenmiyorum"

Son aylarda Türkiye’den istemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kalan gurbetçilerin veda mesajları sıklıkla haberlere konu oluyordu. Bu sefer ise bambaşka bir gurbetçi paylaşımı geldi. Sosyal medyaya paylaşım yapan gurbetçi bir vatandaş, Türkiye tatilinde yaşadıklarını anlattı. Aldığı peynirde esnafın dolandırıcılığından, yemek siparişinde et döner parası ödemişken tavuk döner yemek zorunda kaldıklarından bahseden vatandaş, “Önceden bu kadar güzel memleket bırakılır mı diye yurt dışına giderken hüzünleniyordum. Ama artık üzülmüyorum. Bu memlekette yaşamak zorunda kalanlara kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.