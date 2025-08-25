onedio
Gurbetçi Bir Vatandaş Türkiye'deki Kuralsızlıktan Şikayet Etti: "Artık Gideceğim İçin Hüzünlenmiyorum"

Gurbetçi Bir Vatandaş Türkiye'deki Kuralsızlıktan Şikayet Etti: "Artık Gideceğim İçin Hüzünlenmiyorum"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.08.2025 - 22:14

Son aylarda Türkiye’den istemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kalan gurbetçilerin veda mesajları sıklıkla haberlere konu oluyordu. Bu sefer ise bambaşka bir gurbetçi paylaşımı geldi. Sosyal medyaya paylaşım yapan gurbetçi bir vatandaş, Türkiye tatilinde yaşadıklarını anlattı. Aldığı peynirde esnafın dolandırıcılığından, yemek siparişinde et döner parası ödemişken tavuk döner yemek zorunda kaldıklarından bahseden vatandaş, “Önceden bu kadar güzel memleket bırakılır mı diye yurt dışına giderken hüzünleniyordum. Ama artık üzülmüyorum. Bu memlekette yaşamak zorunda kalanlara kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gurbetçi vatandaşın “samimi” açıklamaları 👇

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
zülkarneyn

o da bişey mi, abla? bir sabah kalkıyorsun, diploman yok. biz burada bunlara şaşıranlara şaşırıyoruz artık. bunlar artık bizim için günlük hayatın bir parçası

d cord

En azından bir şey yiyip gitmişsiniz, verdiğiniz oylar sayesinde buradakilerin çoğu onu da bulup yiyemiyor, davulun sesi uzaktan hoş geliyor

Arwen

Kuralsızlara cennet bu ülke. Şikayet, denetim ciddiye alınsa, kapısına kilit vurulsa o esnafın bak ne oluyor. Bir de bizim insanımız kazıklandığı yere tekrar... Devamını Gör