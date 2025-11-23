17 Kasım - 23 Kasım: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
Ekrem İmamoğlu'nun Kullandığı Hesap 3 Kez Engellenmişti: Twitter Hesabı Türkiye’den Görünmez Kıldı
Özel Okulda Gizli Kamera Skandalı: Resim Öğretmeni Tutuklandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Gerekirse Yanıma Üç Arkadaşımı Alırım, İmralı’ya Ben Giderim”
İnternet Neden Çöktü? Dünyanın Birçok Bölgesinde İnternet Sitelerine Erişim Sağlanamadı
4 Kişi Gözaltında: İstanbul Beyoğlu’nda Kahve İçen Genç Kadın Yaşam Savaşı Veriyor
İstanbul'daki Tüm İşletmelere Görüntü ve Ses Kaydı Zorunluluğu Getirildi!
Türk Vatandaşları İçin Karadağ’a Vizesiz Giriş İptal Edilmişti: Vize Muafiyeti Yeniden Başlayacak
Ala Tokel'in Evlilik Hayalleri Suya Düşmüştü: Futbolcu Bertuğ Yıldırım Yeni Sevgilisine Evlenme Teklifi Etti!
Bez Bebek'le Tanınan Asena Keskinci, Evrim Akın'la Babasının Beraber Olduğunu ve Şiddet Gördüğünü İddia Etti
Diş Estetiğinin Ardından Dillere Büyük Düşen Hazal Kaya'nın Yaptırdığı İşlemleri ve Değişimini İnceliyoruz!
Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Yolunda Play-Off Rakibi Romanya Oldu
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Verdi
Tarkan Biletleri Karaborsaya Düştü: Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Biletler Havada Kapıldı!
Oylamadan Karar Çıktı: Komisyon İmralı’ya Gidiyor
Ünlülere Yönelik Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda Testi Pozitif Çıkan İsimlerin İfadeleri Ortaya Çıktı
