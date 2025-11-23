onedio
17 Kasım - 23 Kasım: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

17 Kasım - 23 Kasım: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.11.2025 - 22:52

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Ekrem İmamoğlu'nun Kullandığı Hesap 3 Kez Engellenmişti: Twitter Hesabı Türkiye’den Görünmez Kıldı

Ekrem İmamoğlu'nun Kullandığı Hesap 3 Kez Engellenmişti: Twitter Hesabı Türkiye’den Görünmez Kıldı

İBB’de yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan ve savcılığın hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istediği Ekrem İmamoğlu’nun kişisel hesabına erişim engeli getirilmişti. Erişim engeli sonrasında Twitter’da “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabı ile paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu’nun “CBAdayOfisi” isimli hesabı da engellenmişti. Kullanıcı adı değiştirilerek devam eden hesap hakkında 3 kez erişim engeli kararı alınıştı. Son engelleme kararı sonrasında Twitter 338 bin takipçili hesabı Türkiye’den görünmez kıldı.

Özel Okulda Gizli Kamera Skandalı: Resim Öğretmeni Tutuklandı

Özel Okulda Gizli Kamera Skandalı: Resim Öğretmeni Tutuklandı

Adana’da özel bir kolejde resim öğretmeni olarak çalışan E.İ., öğretmenler tuvaletine yerleştirdiği gizli kamera ile öğretmen ve öğrencileri görüntülediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İfadesinde suçlamaları kabul eden öğretmen, gizli kamerayı okuldaki bazı öğretmenlerin kendisinin yönetici olduktan sonra hakkında dedikodu yapıp yapmadıklarını merak ettiğinden yerleştirdiğini söyledi. Öğretmen E.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Gerekirse Yanıma Üç Arkadaşımı Alırım, İmralı’ya Ben Giderim”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Gerekirse Yanıma Üç Arkadaşımı Alırım, İmralı’ya Ben Giderim”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak “Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alırım İmralı'ya ben giderim' dedi.

Bahçeli ayrıca TRT’ye de seslenerek İBB soruşturması başta olmak üzere bazı davaların canlı yayınlanması gerektiğini savundu.

İnternet Neden Çöktü? Dünyanın Birçok Bölgesinde İnternet Sitelerine Erişim Sağlanamadı

İnternet Neden Çöktü? Dünyanın Birçok Bölgesinde İnternet Sitelerine Erişim Sağlanamadı

Türkiye’de ile birlikte dünyanın birçok bölgesinde internet erişiminde sorunlar yaşandı. Alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli Cloudflara'da yaşanan sıkıntı X (Twitter), YouTubeChatGPT gibi sitelere girilmedi. Cloudlfare ile ilgili sorunlar hala devam ettiği için bazı siteler düzelirken bazılarına hala giriş yapılamıyor.

4 Kişi Gözaltında: İstanbul Beyoğlu’nda Kahve İçen Genç Kadın Yaşam Savaşı Veriyor

4 Kişi Gözaltında: İstanbul Beyoğlu’nda Kahve İçen Genç Kadın Yaşam Savaşı Veriyor

İstanbul’un en kalabalık bölgelerinden Beyoğlu’nda bir işletmede kahve içen 26 yaşındaki Ayben Ö.T. sonrasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kadının zehirlendiği belirlenirken, polis ekipleri işletmenin sahiplerini ve çalışanları gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının kahvesine yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanı konulduğu tespit edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, işletme sahibi ve kahveyi yapan çalışan adliyeye sevk edildi.

İstanbul'daki Tüm İşletmelere Görüntü ve Ses Kaydı Zorunluluğu Getirildi!

İstanbul'daki Tüm İşletmelere Görüntü ve Ses Kaydı Zorunluluğu Getirildi!

Türkiye'ye tatile gelen Böcek ailesinin yaşadığı facia, ülke gündemimizde büyük yankı uyandırdı. İstanbul'da çeşitli mekanlarda yemek yedikten sonra zehirlendiği düşünülen ailenin ardından Valilik harekete geçti. İstanbul Valiliği Davut Gül başkanlığında gıda toplantısı gerçekleştirdi. 

Toplantıda işletmelere yönelik yeni zorunluluklar getirildi. Artık İstanbul'daki işletmelerin 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapması zorunlu olacak.

İşte İstanbul Valiliği tarafından alınan yeni kararlar...

Türk Vatandaşları İçin Karadağ’a Vizesiz Giriş İptal Edilmişti: Vize Muafiyeti Yeniden Başlayacak

Türk Vatandaşları İçin Karadağ’a Vizesiz Giriş İptal Edilmişti: Vize Muafiyeti Yeniden Başlayacak

Karadağ’da Türk vatandaşının karıştığı bir bıçaklanma olayı sonrasında olaylar Türk vatandaşlarına yönelik ırkçı saldırılara varmış ve Karadağ hükümeti Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz seyahat hakkının iptal ettiğini açıklamıştı. Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inandığını söyledi.

Ala Tokel'in Evlilik Hayalleri Suya Düşmüştü: Futbolcu Bertuğ Yıldırım Yeni Sevgilisine Evlenme Teklifi Etti!

Ala Tokel'in Evlilik Hayalleri Suya Düşmüştü: Futbolcu Bertuğ Yıldırım Yeni Sevgilisine Evlenme Teklifi Etti!

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, bir dönem ilişki yaşadığı içerik üreticisi Ala Tokel ile evlilik planlarıyla gündeme gelmişti. Yüzük takmaları, birlikte yurt dışı hayallerinden bahsedilmesi derken çiftin ciddi bir ilişki yaşadığı konuşuluyordu. Ancak ikili sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Ayrılığın ardından Yıldırım, bu kez yeni sevgilisi Portekizli model Oriana Correia'ya evlilik teklifi etmesiyle gündeme geldi!

Bez Bebek'le Tanınan Asena Keskinci, Evrim Akın'la Babasının Beraber Olduğunu ve Şiddet Gördüğünü İddia Etti

Bez Bebek'le Tanınan Asena Keskinci, Evrim Akın'la Babasının Beraber Olduğunu ve Şiddet Gördüğünü İddia Etti

'Bez Bebek”, 2007–2010 yılları arasında özellikle çocukların bayılarak izlediği, yetişkinlerin de evde ister istemez kendini içinde bulduğu, ekranların sevilen dizilerinden biriydi. Dizinin gözde isimlerinden biri başrol Evrim Akın olurken, Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci de o zamanlar çocuk oyucu olduğu diziyle hayatımıza girmişti.

Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçen Bez Bebek dizisinin o zamanlar çocuk oyuncusu olan Asena Keskinci'nin sette yaşadığını iddia ettiği zorbalık ve şiddet gündeme yerleşti.

Diş Estetiğinin Ardından Dillere Büyük Düşen Hazal Kaya'nın Yaptırdığı İşlemleri ve Değişimini İnceliyoruz!

Diş Estetiğinin Ardından Dillere Büyük Düşen Hazal Kaya'nın Yaptırdığı İşlemleri ve Değişimini İnceliyoruz!

Son dönemde yaptırdığı düşünülen diş estetiğiyle daha beyaz, simetrik ve belirgin bir gülüşe sahip olan Hazal Kaya’nın yakın plan kareleri, sosyal medyada ayrı bir tartışma başlattı. 

@ünlülerindişleri hesabı da bu değişimi mercek altına aldı. Gelin Hazal Kaya'nın bir hayli değişen gülüşünün ardındaki işlemin detaylarına birlikte bakalım!

Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Yolunda Play-Off Rakibi Romanya Oldu

Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Yolunda Play-Off Rakibi Romanya Oldu

A Milli futbol takımımız grupları ikinci tamamlayarak Dünya Kupası play-off turuna çıkmaya hak kazandı. 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15.00'te İsviçre'de gerçekleşen kurayla millierin play-off ilk turundaki rakipleri de belli oldu. Kura çekimi Exxenspor YouTube sayfası ve FIFA+'tan canlı yayınlandı. Romanya Milli takımımızın play off'taki ilk tur rakibi oldu.

İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Verdi

İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Verdi

İçişleri BakanlığıAnkara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.

Tarkan Biletleri Karaborsaya Düştü: Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Biletler Havada Kapıldı!

Tarkan Biletleri Karaborsaya Düştü: Fiyatıyla Dudak Uçuklatan Biletler Havada Kapıldı!

2019 yılından bu yana özel davetler ve geceler dışında Türkiye’de konser vermeyen Tarkan, ocak ayında İstanbul’da konser vereceğini duyurdu. 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak olan Tarkan, biletlerin satışa çıkmasıyla yine ortalığı kasıp kavurdu.

Megastarın konserini kaçırmak istemeyenler Biletix’in internet sitesini çökertti; bilet kuyruğu 130 binlere dayandı. 4 bin TL-9 bin TL arasında değişen bilet fiyatları birkaç saat içerisinde tükendi. Tükenen biletler ise karaborsaya düştü. Ekonomim’den Şeyda Uyanık’ın haberine göre Tarkan’ın karaborsa bilet fiyatları 85 bin lirayı aştı.

Oylamadan Karar Çıktı: Komisyon İmralı’ya Gidiyor

Oylamadan Karar Çıktı: Komisyon İmralı’ya Gidiyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde ziyaret edilip edilmeyeceği konusunu bugün karara bağlamak için toplandı. Oylamadan karar çıktı. Toplantıda İmralı'ya gidilmesi kararı alındı.

Ünlülere Yönelik Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda Testi Pozitif Çıkan İsimlerin İfadeleri Ortaya Çıktı

Ünlülere Yönelik Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda Testi Pozitif Çıkan İsimlerin İfadeleri Ortaya Çıktı

8 Ekim günü ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 isim ifadeye çağrılmıştı. Kan ve saç örnekleri alınan ünlülerin kiminin testi pozitif kimininse negatif çıkmıştı. Şimdiyse testi pozitif çıkan isimlerden olan Derin ve Deren TaluKubilay AkaDilan Polat, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
