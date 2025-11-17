onedio
Türk Vatandaşları İçin Karadağ’a Vizesiz Giriş İptal Edilmişti: Vize Muafiyeti Yeniden Başlayacak

Karadağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
17.11.2025

Karadağ’da Türk vatandaşının karıştığı bir bıçaklanma olayı sonrasında olaylar Türk vatandaşlarına yönelik ırkçı saldırılara varmış ve Karadağ hükümeti Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz seyahat hakkının iptal ettiğini açıklamıştı. Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inandığını söyledi.

Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat sağlayan sayılı Avrupa ülkelerinden biri olan Karadağ’da geçtiğimiz ay olaylar çıkmıştı.

İddiaya göre iki Türk vatandaşının karıştığı adli bir olay sonrasında Karadağ vatandaşları Türk göçmenlere saldırmaya başlamıştı. Bazı kentlerde ciddi olaylar çıkmış ve hükümet Türk vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin geçici olarak sonlandırıldığını açıklamıştı.

Yaşanan olaylarda bazı Türk vatandaşlarının da gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Vize muafiyeti yeniden yürürlüğe girecek.

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine İbrahimovic, 'Başbakan (Milojko Spajic) ile sürekli iletişim halindeyiz. (Türkiye ile) Vizesiz seyahat uygulamasını askıya alınması kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inanıyorum.' dedi.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
