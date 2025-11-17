Türk Vatandaşları İçin Karadağ’a Vizesiz Giriş İptal Edilmişti: Vize Muafiyeti Yeniden Başlayacak
Karadağ’da Türk vatandaşının karıştığı bir bıçaklanma olayı sonrasında olaylar Türk vatandaşlarına yönelik ırkçı saldırılara varmış ve Karadağ hükümeti Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz seyahat hakkının iptal ettiğini açıklamıştı. Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inandığını söyledi.
Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat sağlayan sayılı Avrupa ülkelerinden biri olan Karadağ’da geçtiğimiz ay olaylar çıkmıştı.
Vize muafiyeti yeniden yürürlüğe girecek.
