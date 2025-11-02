Türklere Vizesiz Seyahat Kaldırılmıştı: Karadağ Turlarında İptaller Peş Peşe Geldi!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/karada...
Geçtiğimiz günlerde Karadağ'da iki Türk vatandaşının da karıştığı bir bıçaklama olayı yaşandığı iddia edilmişti. Olaylar büyüyünce, olaya karıştığı iddia edilen Türk vatandaşları serbest kalsa da Karadağ hükümetinin Türk vatandaşları için geçici vize uygulaması getirdiği duyurulmuştu. Tur şirketlerinde de iptaller peş peşe geldi.
Haber: Canan Yıldırım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk vatandaşlarının tatil için en çok tercih ettiği ülkelerden biri arasında uzun zamandır Karadağ yer alıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kasım ayı itibarıyla Türklerin Karadağ'a vizesiz seyahat edebilme dönemi sona erdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın