Türklere Vizesiz Seyahat Kaldırılmıştı: Karadağ Turlarında İptaller Peş Peşe Geldi!

Bundan sonra Karadağ'a gitmek isteyen Türk vatandaşlarının konsolosluktan randevu alarak vize başvurusu yapması gerekecek. Tüm bu gelişmelerin ışığında, bazı Karadağ turlarında değişikliğe gidildiği, bazılarının da komple iptal edildiği öğrenildi.

NTV'den Canan Yıldırım'ın aktardığına göre, bir tur şirketinin genel müdürü Orhan İşcil, yakın dönemde Karadağ'a seyahati olan yolcuların havayolu şirketleri tarafından haklarının iade olacağını veya tarih değiştirmede haklarının olduğunu bildirdi.

Orhan İşçil, şu an sahil yoluna inen bölümün kullanılmayacağını ve bundan dolayı da Karadağ kısmına girilemeyeceğinden Saraybosna, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk sahil hattının artık kullanılmayacağını dile getirdi.