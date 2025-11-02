onedio
Türklere Vizesiz Seyahat Kaldırılmıştı: Karadağ Turlarında İptaller Peş Peşe Geldi!

Lila Ceylan
02.11.2025 - 20:41

Geçtiğimiz günlerde Karadağ'da iki Türk vatandaşının da karıştığı bir bıçaklama olayı yaşandığı iddia edilmişti. Olaylar büyüyünce, olaya karıştığı iddia edilen Türk vatandaşları serbest kalsa da Karadağ hükümetinin Türk vatandaşları için geçici vize uygulaması getirdiği duyurulmuştu. Tur şirketlerinde de iptaller peş peşe geldi.

Haber: Canan Yıldırım

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/karada...
Türk vatandaşlarının tatil için en çok tercih ettiği ülkelerden biri arasında uzun zamandır Karadağ yer alıyordu.

İki ülke arasında uygulanan vize serbestliği nedeniyle Türk vatandaşları 90 gün boyunca ülkeye vize almadan girebiliyor, bu da Karadağ'ı Türkler için en işlek noktalardan biri haline getiriyordu.

Geçtiğimiz günlerde Karadağ vatandaşı bir kişinin 2 Türk vatandaşı tarafından bıçaklanması sonrasında protestolar düzenlenmiş ve Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı mahallelerde olaylar çıkmıştı. 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı iddia edilmişti. 

Olaylar sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu. 'Acil prosedür kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz girişin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin bir karar alacağız' demişti..

Bıçaklama' olayına karıştıkları iddiasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşı, suçsuz olduklarının belirlenmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Kasım ayı itibarıyla Türklerin Karadağ'a vizesiz seyahat edebilme dönemi sona erdi.

Bundan sonra Karadağ'a gitmek isteyen Türk vatandaşlarının konsolosluktan randevu alarak vize başvurusu yapması gerekecek. Tüm bu gelişmelerin ışığında, bazı Karadağ turlarında değişikliğe gidildiği, bazılarının da komple iptal edildiği öğrenildi.

NTV'den Canan Yıldırım'ın aktardığına göre, bir tur şirketinin genel müdürü Orhan İşcil, yakın dönemde Karadağ'a seyahati olan yolcuların havayolu şirketleri tarafından haklarının iade olacağını veya tarih değiştirmede haklarının olduğunu bildirdi.  

Orhan İşçil, şu an sahil yoluna inen bölümün kullanılmayacağını ve bundan dolayı da Karadağ kısmına girilemeyeceğinden Saraybosna, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk sahil hattının artık kullanılmayacağını dile getirdi.

