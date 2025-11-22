Ünlülere Yönelik Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda Testi Pozitif Çıkan İsimlerin İfadeleri Ortaya Çıktı
8 Ekim günü ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 isim ifadeye çağrılmıştı. Kan ve saç örnekleri alınan ünlülerin kiminin testi pozitif kimininse negatif çıkmıştı. Şimdiyse testi pozitif çıkan isimlerden olan Derin ve Deren Talu, Kubilay Aka, Dilan Polat, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 Ekim günü düzenlenen uyuşturucu operasyonu gündeme bomba gibi düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Testi pozitif çıkan ünlü isimlerin savcılık ifadeleri paylaşıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın