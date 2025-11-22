onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlülere Yönelik Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda Testi Pozitif Çıkan İsimlerin İfadeleri Ortaya Çıktı

Ünlülere Yönelik Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda Testi Pozitif Çıkan İsimlerin İfadeleri Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.11.2025 - 19:14

8 Ekim günü ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 isim ifadeye çağrılmıştı. Kan ve saç örnekleri alınan ünlülerin kiminin testi pozitif kimininse negatif çıkmıştı. Şimdiyse testi pozitif çıkan isimlerden olan Derin ve Deren Talu, Kubilay Aka, Dilan Polat, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

8 Ekim günü düzenlenen uyuşturucu operasyonu gündeme bomba gibi düşmüştü.

8 Ekim günü düzenlenen uyuşturucu operasyonu gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kan ve saç örnekleri alınmak üzere çağrılan isimler Dilan PolatEngin Polatİrem DericiKubilay Aka, KaanYıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak TüzünataçDuygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskın, Özge Özpirinçci, Mert YazıcıoğluFeyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ve Ceren Moray Orcan’dı.

Testi pozitif çıkan ünlü isimlerin savcılık ifadeleri paylaşıldı.

Testi pozitif çıkan ünlü isimlerin savcılık ifadeleri paylaşıldı.

Ceylan Sever’in haberine göre ifadeler şu şekilde oldu 👇

Kubilay Aka: 'Bangkok’ta rahatsızlandım, başım baş ağrısı için klinikte olarak ilaç verdiler.'

Derin ve Deren Talu: 'Antidepresan kullanıyoruz, uyuşturucu değil.'

Metin Akdülger: 'Yurt dışı seyahatinde kullandım.'

Dilan Polat: 'Protez saçta çıkmış olabilir.'

Kaan Yıldırım: 'Sonuçlar yanlış.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın