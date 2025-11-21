Oylamadan Karar Çıktı: Komisyon İmralı’ya Gidiyor
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde ziyaret edilip edilmeyeceği konusunu bugün karara bağlamak için toplandı. Oylamadan karar çıktı. Toplantıda İmralı'ya gidilmesi kararı alındı.
Abdullah Öcalan, İmralı’da ziyaret edilecek.
CHP, heyette yer almayacağını belirtmişti.
