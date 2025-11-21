Oylamadan Karar Çıktı: Komisyon İmralı’ya Gidiyor

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 18. kez toplandı. Abdullah Öcalan’ın İmralı’da ziyaret edilip edilmeyeceğine karar verilmesi için toplantı saat 14.13’te başladı. Toplantıda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Açık oylama yapılmalı. MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum' dedi.

İmralı’ya gidilmesi için yapılan oymalara 32 evet ve 2 hayır oyu verilirken 3 çekimser oy kullanıldı. Tarih belirlenmesine ilişkin siyasi partiler yarın Meclis Başkanlığı’na iletecek. Komisyonun birkaç gün içerisinde İmralı’ya gitmesi bekleniyor.