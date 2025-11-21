onedio
Oylamadan Karar Çıktı: Komisyon İmralı’ya Gidiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.11.2025 - 16:42

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde ziyaret edilip edilmeyeceği konusunu bugün karara bağlamak için toplandı. Oylamadan karar çıktı. Toplantıda İmralı'ya gidilmesi kararı alındı.

Abdullah Öcalan, İmralı’da ziyaret edilecek.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün 18. kez toplandı. Abdullah Öcalan’ın İmralı’da ziyaret edilip edilmeyeceğine karar verilmesi için toplantı saat 14.13’te başladı. Toplantıda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık etti. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Açık oylama yapılmalı. MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum' dedi. 

İmralı’ya gidilmesi için yapılan oymalara 32 evet ve 2 hayır oyu verilirken 3 çekimser oy kullanıldı. Tarih belirlenmesine ilişkin siyasi partiler yarın Meclis Başkanlığı’na iletecek. Komisyonun birkaç gün içerisinde İmralı’ya gitmesi bekleniyor.

CHP, heyette yer almayacağını belirtmişti.

DEM Parti, AKP ve MHP’nin oylarıyla toplantı basına kapatıldı. Bunun üzerine CHP toplantı salonundan ayrıldı.

 CHP’nin heyette yer almayacağı Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından açıklandı. Emir, “Barış için atılacak adımların sonuna kadar destekçisiyiz. AK Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası’na gidecek Komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz.”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
