CHP'den İmralı Kararı: Komisyon Toplantısı Başladı, CHP Kararını Açıkladı

CHP’den İmralı Kararı: Komisyon Toplantısı Başladı, CHP Kararını Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.11.2025 - 14:29 Son Güncelleme: 21.11.2025 - 14:35

Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı ziyareti konusunun ele alınacağı komisyon toplantısı başladı. CHP, İmralı'ya gitmeyeceklerini açıkladı.

İmralı'ya gidilmesi için komisyon toplantısı başladı. Görüşmenin ana gündem maddesi İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret.

İmralı’ya gidilmesi için komisyon toplantısı başladı. Görüşmenin ana gündem maddesi İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantının kapalı gerçekleşmesi için oylama yapılacağını söyledi. CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gitmeme kararı aldıklarını söyledi. Emir, komisyonda kalmaya devam edeceklerini belirterek, 'Partimiz bu ülkeye barışı getirecektir.' dedi.

Komisyon toplantısının başlamasına kısa bir süre kala MHP'li Feti Yıldız yeni bir açıklama yaptı.

Komisyon toplantısının başlamasına kısa bir süre kala MHP'li Feti Yıldız yeni bir açıklama yaptı.

Yıldız bugün yaptığı açıklamada ise, komisyonda İmralı kararının oylama ile alınması gerektiğini söyledi. Feti Yıldız, “Açık oylama yapılmalı, nitelikli çoğunluk aranmaz.' dedi.

CHP'nin köklü bir parti ve meselenin ciddi olduğunu belirten Feti Yıldız, “CHP 'nin de bize katılmasını, kararın oybirliği ile alınmasını isteriz. CHP'nin kendi takdirleri, biz İmralı ziyaretine katılmalarını isteriz.” diye konuştu.

Yıldız, CHP olmasa da adaya gidileceğini ve MHP'yi de kendisinin temsil edeceğini açıkladı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
