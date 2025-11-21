CHP’den İmralı Kararı: Komisyon Toplantısı Başladı, CHP Kararını Açıkladı

Yıldız bugün yaptığı açıklamada ise, komisyonda İmralı kararının oylama ile alınması gerektiğini söyledi. Feti Yıldız, “Açık oylama yapılmalı, nitelikli çoğunluk aranmaz.' dedi.

CHP'nin köklü bir parti ve meselenin ciddi olduğunu belirten Feti Yıldız, “CHP 'nin de bize katılmasını, kararın oybirliği ile alınmasını isteriz. CHP'nin kendi takdirleri, biz İmralı ziyaretine katılmalarını isteriz.” diye konuştu.

Yıldız, CHP olmasa da adaya gidileceğini ve MHP'yi de kendisinin temsil edeceğini açıkladı.