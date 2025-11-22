İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Verdi
İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.
İçişleri Bakanlığından ABB Başkanı Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni.
Mansur Yavaş hakkında neden soruşturma izni verildi?
