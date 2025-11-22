onedio
İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Verdi

Dilara Şimşek
22.11.2025 - 12:04

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.

İçişleri Bakanlığından ABB Başkanı Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, iddianame tanziminden sonra Yavaş ve Uzunoğlu hakkındaki iddiaların 'görevi kötüye kullanma' ve 'denetim görevini ihmal' olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmişti.

Bakanlık, Yavaş ve Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Mansur Yavaş hakkında neden soruşturma izni verildi?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edildiği ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, 'zimmet' ve 'kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak' suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

