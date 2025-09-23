Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Açılan Konser Soruşturmasına Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere yönelik yapılan harcamaların kamuya zarar verdiği iddialarıyla soruşturma başlattı ve 13 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmanın ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.
Kaynak: BirGün
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ne oldu?
