Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Açılan Konser Soruşturmasına Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama

BirGün Gazetesi'nin aktardığına göre, ABB Başkanı Mansur Yavaş Gazeteci Ünsal Ünlü'ye konuştu.

Yavaş'ın ilk açıklamaları şu şekilde;

'Biz bu döneme (2021-2024) ilişkin kendi incelememizi yaptık daha önce. Buna ilişkin sorular geldiğinde. Kaldı ki mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı burada...Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar.'Gazeteci İsmail Saymaz da Halk TV'deki programında Mansur Yavaş'ın ilk açıklamalarını şu şekilde aktardı;

'İddialar sonrası ilgilileri görevden aldık, iç soruşturma başlattık. Kendimiz teftiş yaptık, anormal bir şey bulamadık. Ankara'nın en büyük hırsızının attığı gönderiye bakarsan Ankara'ya neden operasyon yapılmıyor diye kendileri operasyon yaptırıyorlar... Bugün, yarın bir basın toplantısı yapacağım. Gökçek dönemine ait 97 dosya sundum bunların akıbeti ne oldu?'