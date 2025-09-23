onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Açılan Konser Soruşturmasına Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Açılan Konser Soruşturmasına Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 10:30

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere yönelik yapılan harcamaların kamuya zarar verdiği iddialarıyla soruşturma başlattı ve 13 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

Kaynak: BirGün

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

BirGün Gazetesi'nin aktardığına göre, ABB Başkanı Mansur Yavaş Gazeteci Ünsal Ünlü'ye konuştu. 

Yavaş'ın ilk açıklamaları şu şekilde;

'Biz bu döneme (2021-2024) ilişkin kendi incelememizi yaptık daha önce. Buna ilişkin sorular geldiğinde. Kaldı ki mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı burada...Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar.'Gazeteci İsmail Saymaz da Halk TV'deki programında Mansur Yavaş'ın ilk açıklamalarını şu şekilde aktardı;

 'İddialar sonrası ilgilileri görevden aldık, iç soruşturma başlattık. Kendimiz teftiş yaptık, anormal bir şey bulamadık. Ankara'nın en büyük hırsızının attığı gönderiye bakarsan Ankara'ya neden operasyon yapılmıyor diye kendileri operasyon yaptırıyorlar... Bugün, yarın bir basın toplantısı yapacağım. Gökçek dönemine ait 97 dosya sundum bunların akıbeti ne oldu?'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ne oldu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ne oldu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerin harcamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 13 kişi için gözaltı kararı verildi. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ABB'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin açıldı. 

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın