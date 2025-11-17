onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özel Okulda Gizli Kamera Skandalı: Resim Öğretmeni Tutuklandı

Özel Okulda Gizli Kamera Skandalı: Resim Öğretmeni Tutuklandı

Adana
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.11.2025 - 23:44

Adana’da özel bir kolejde resim öğretmeni olarak çalışan E.İ., öğretmenler tuvaletine yerleştirdiği gizli kamera ile öğretmen ve öğrencileri görüntülediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İfadesinde suçlamaları kabul eden öğretmen, gizli kamerayı okuldaki bazı öğretmenlerin kendisinin yönetici olduktan sonra hakkında dedikodu yapıp yapmadıklarını merak ettiğinden yerleştirdiğini söyledi. Öğretmen E.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adana’da bulunan özel bir okulda tuvalete yerleştirilen gizli kamera tespit edildi.

Adana’da bulunan özel bir okulda tuvalete yerleştirilen gizli kamera tespit edildi.

Bir kadın öğretmen tuvaletteyken ışık yansımasını fark edince tavan arasına yerleştirilmiş gizli bir kamera bularak, olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları inceleme sonucunda okulda görevli resim öğretmeni E.İ.'nin kamerayı yerleştirdiğini tespit etti. E.İ.'nin okulda odasında ve evinde yapılan aramalarda da çeşitli görüntüler ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde okulun idari binasındaki kilitli kadın öğretmenler tuvaletine kamera yerleştirdiğini itiraf eden E.İ., bunu okuldaki bazı öğretmenlerin kendisinin yönetici olduktan sonra hakkında dedikodu yapıp yapmadıklarını merak ettiğinden yaptığını söyledi.

E.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın