Özel Okulda Gizli Kamera Skandalı: Resim Öğretmeni Tutuklandı

Bir kadın öğretmen tuvaletteyken ışık yansımasını fark edince tavan arasına yerleştirilmiş gizli bir kamera bularak, olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları inceleme sonucunda okulda görevli resim öğretmeni E.İ.'nin kamerayı yerleştirdiğini tespit etti. E.İ.'nin okulda odasında ve evinde yapılan aramalarda da çeşitli görüntüler ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde okulun idari binasındaki kilitli kadın öğretmenler tuvaletine kamera yerleştirdiğini itiraf eden E.İ., bunu okuldaki bazı öğretmenlerin kendisinin yönetici olduktan sonra hakkında dedikodu yapıp yapmadıklarını merak ettiğinden yaptığını söyledi.

E.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.