Özel Okulda Gizli Kamera Skandalı: Resim Öğretmeni Tutuklandı
Adana’da özel bir kolejde resim öğretmeni olarak çalışan E.İ., öğretmenler tuvaletine yerleştirdiği gizli kamera ile öğretmen ve öğrencileri görüntülediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İfadesinde suçlamaları kabul eden öğretmen, gizli kamerayı okuldaki bazı öğretmenlerin kendisinin yönetici olduktan sonra hakkında dedikodu yapıp yapmadıklarını merak ettiğinden yerleştirdiğini söyledi. Öğretmen E.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adana’da bulunan özel bir okulda tuvalete yerleştirilen gizli kamera tespit edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın