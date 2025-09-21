15-21 Eylül: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
‘Evlilik Ehliyeti’ Geliyor! Evlilik Öncesi Gelin ve Damat Psikolojik Denetime Girecek
Investco Holding Operasyonu: Aralarında Ünlü Ekonomist Işık Ökte'nin de Olduğu 14 Kişi Gözaltına Alındı
Dini Değerlere Hakaret Ettiği İddia Edilen Rock Grubu Sarinvomit'in Üyeleri Tutuklandı
Gözaltına Alınan Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem'e Yurt Dışı Çıkış Yasağı Verildi!
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Tutuklandı
Gözaltına Alınan Emekli Albay Orkun Özeller Tutuklandı
Pilotla Hostesin Yasak Aşkı Skandalı Ortaya Çıkardı: Pilotların 'Hostes' Grubu İfşa Oldu!
Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Erişim Engeli Getirildi
Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi Yasak da İçeren Davasında İstinaf Mahkemesi'nden Onay Geldi
Kız Öğrenci Yurdunda İnfial Yaratan Görüntülerdeki 4 Şüpheli Yakalandı
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Seçimi CHP Kura ile Kazandı
Özgür Özel Geçerli Tüm Oyları Alarak Yeniden CHP Genel Başkanı Seçildi
Fenerbahçe Olağanüstü Kongresinde Yarış Sona Erdi: Yeni Başkan Sadettin Saran
Galatasaray, Frankfurt Karşısında Şampiyonlar Ligi'ne Şok Bir Yenilgi ile Başladı: 5-1
Gerginlik Tırmanıyor: Lvbel C5'ten Mustafa Sandal Hakkında "Aman Duymasın!" Dedirtecek Zehir Zemberek Sözler!
