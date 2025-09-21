onedio
15-21 Eylül: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.09.2025 - 00:08

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

‘Evlilik Ehliyeti’ Geliyor! Evlilik Öncesi Gelin ve Damat Psikolojik Denetime Girecek

Çiftlerin, evlilik öncesi yapılan sağlık kontrolü gibi psikolojik denetime de girmesi gündemde. Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre; evlilikte erken dönemde yaşanması muhtemel problemlerin tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilmesi planlanırken evlilik ehliyeti çalışmaları hız kazandı.

Investco Holding Operasyonu: Aralarında Ünlü Ekonomist Işık Ökte'nin de Olduğu 14 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü ekonomist Işık Ökte de yer aldı.

Dini Değerlere Hakaret Ettiği İddia Edilen Rock Grubu Sarinvomit'in Üyeleri Tutuklandı

Şarkı sözleri ve tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri iddia edilen rock müzik grubu Sarinvomit'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltına Alınan Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem'e Yurt Dışı Çıkış Yasağı Verildi!

Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem, 4 yıl önce katıldığı bir YouTube programında sarfettiği sözler sebebiyle dün akşam gözaltına alınmıştı. Merve Göntem, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı talebiyle serbest bırakıldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik açtığı irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları bulunan soruşturma kapsamında 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti. 48 kişiden 39'u hakkında tutuklama 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı çıkarken başkan Hasan Mutlu tutuklandı.

Gözaltına Alınan Emekli Albay Orkun Özeller Tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Kararı öğrenen Özeller, Ordu Adliyesi’ne kendi isteğiyle giderek teslim oldu. İddialara göre Özeller’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kullandığı ifadeler de dosyaya girdi.

Özeller hakkında kısa süre önce tutuklama kararı verildi.

Pilotla Hostesin Yasak Aşkı Skandalı Ortaya Çıkardı: Pilotların 'Hostes' Grubu İfşa Oldu!

Türkiye'deki bir havayolu şirketinde pilotla hostesin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Şirketin reklam yüzü de olan pilotun, aynı şirkette çalışan evli bir hostesle 3 yıldır beraber olduğu öğrenildi. Aldatılan eşlerin boşanma davası açmasıyla şirket içindeki bir skandal da ifşa oldu!

Pilotların WhatsApp grubu kurduğu ve beraber oldukları hostesleri birbirlerine bildirdikleri ortaya çıktı.

Mabel Matiz'in Perperişan Şarkısına Erişim Engeli Getirildi

Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli getirildi. X'te '@EngelliWeb' isimli hesabın paylaşımı şöyle oldu: 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebiyle 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, YouTubeSpotify ve Apple Music'te erişime engellendi. Şarkı, platformlar tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.'

Ekrem İmamoğlu'nun Siyasi Yasak da İçeren Davasında İstinaf Mahkemesi'nden Onay Geldi

İstanbul İstinaf Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen “haklardan yoksun bırakma” cezasını onadı. Mahkeme kararıyla birlikte İmamoğlu, cezanın bir parçası olarak siyasi yasak da kapsamına giren haklardan yoksun bırakılmış oldu.

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, kararın Yargıtay aşamasına taşınacağını belirterek, “Henüz kesinleşmiş bir siyasi yasak söz konusu değil. Yargıtay yolu açık ve biz kararı temyiz edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kız Öğrenci Yurdunda İnfial Yaratan Görüntülerdeki 4 Şüpheli Yakalandı

Cevizlibağ’daki Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin eşyalarına zarar veren kişiler yakalandı.

Yaz tatili dönüşünde odalarında bıraktıkları eşyaların karışık veya eksik olduğunu fark eden öğrenciler, valizlerin dağılmış hâlini WhatsApp gruplarında paylaşmıştı. Bazı öğrenciler eşyalarının farklı odalarda bulunduğunu, bazıları ise kaybolduğunu bildirmişti.

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Seçimi CHP Kura ile Kazandı

Bayrampaşa Belediyesi'nde kritik seçim sona erdi. CHP'li Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekili seçiminde kritik anlar yaşandı. Seçim,AK Parti grubunun Bayrampaşa Belediye Başkanvekili adayı İbrahim Akın ile CHP'nin adayı İbrahim Kahraman arasında yapıldı.

Kuraya kalan seçimin sonucunda CHP'li isim başkan vekili seçildi.

Özgür Özel Geçerli Tüm Oyları Alarak Yeniden CHP Genel Başkanı Seçildi

CHP'de 22. Olağanüstü Kurultay bugün düzenlendi. Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı kurultayda dikkat çekici anlar yaşandı. Bin 127 delegenin oy kullandığı kurultayda, Özgür Özel 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Fenerbahçe Olağanüstü Kongresinde Yarış Sona Erdi: Yeni Başkan Sadettin Saran

Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi bugün tamamlandı. Chobani Stadı yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenen kongrede üyeler, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Oy kullanma süreci saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona ererken, başkan adayları Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için sarı pusula kullanıldı.

Büyük rekabete sahne olan seçim yarışında adayların aldıkları oylar belli oldu.

Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'a karşı yarıştığı seçimde Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

Galatasaray, Frankfurt Karşısında Şampiyonlar Ligi'ne Şok Bir Yenilgi ile Başladı: 5-1

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında GalatasarayAlmanya’da Eintracht Frankfurt’a konuk oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Eyüpspor maçına göre 3 değişiklik yaparak Singo, Lemina ve Barış Alper’i ilk 11’de sahaya sürdü; Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Mauro Icardi yedek kulübesinde başladı.

Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, kariyerlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi. Wilfried Singo ise ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda stoper olarak görev aldı. Barış Alper Yılmaz, 3 maç aradan sonra ilk 11’e döndü ve santrfor pozisyonunda oynadı.

Galatasaray için güzel başlayan gece istenmeyen ağır bir mağlubiyetle son buldu.

Gerginlik Tırmanıyor: Lvbel C5'ten Mustafa Sandal Hakkında "Aman Duymasın!" Dedirtecek Zehir Zemberek Sözler!

Türk müzik sahnesinde nesiller arası polemik hız kesmeden devam ediyor. Popun efsanesi Mustafa Sandal ile genç rap yıldızı Lvbel C5, son açıklamalarıyla magazin gündemini sallamıştı. 

Sahnedeki esprili göndermelerden sosyal medyaya taşınan sert açıklamalara kadar uzanan tartışmada son olarak Pembe Yalanlar programında Lvbel C5, Mustafa Sandal hakkında zehir zemberek ifadeler kullandı!

