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İzlediğiniz Tüm Korku Filmlerini Unutun! Son Zamanların En Vahşi Filmi "Terrifier 2" Hakkında Bilinmeyenler

İzlediğiniz Tüm Korku Filmlerini Unutun! Son Zamanların En Vahşi Filmi "Terrifier 2" Hakkında Bilinmeyenler

Ceylannnn
Ceylannnn - Senior
19.03.2024 - 13:23

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1. 2016 yapımı "Terrifier" korku filmini bilmeyen yoktur. En azından filmin başrolündeki ürkütücü palyaçoyu!

1. 2016 yapımı "Terrifier" korku filmini bilmeyen yoktur. En azından filmin başrolündeki ürkütücü palyaçoyu!

2. Lauren LaVera başta olmak üzere, Jenna Kanell'ın ve Kailey Hyman'ın da oyuncu kadrosunda bulunduğu film eleştirmenlerden de tam puan aldı desek yeridir.

2. Lauren LaVera başta olmak üzere, Jenna Kanell'ın ve Kailey Hyman'ın da oyuncu kadrosunda bulunduğu film eleştirmenlerden de tam puan aldı desek yeridir.

Kısa bir zamanda IMDb platformunda 6.4 puana ulaşan film, korku tutkunlarından da iyisiyle kötüsüyle birçok tepki almıştı.

3. Bu tepkileri burada derlemiştik:

4. Küçük bir bilgi verecek olursak "Terrifier 2" filmi aslında Palyaço Art'ın rol aldığı üçüncü film.

4. Küçük bir bilgi verecek olursak "Terrifier 2" filmi aslında Palyaço Art'ın rol aldığı üçüncü film.

5. Filmin yaratıcısı Damien Leone, Palyaço Art'ı bize ilk olarak "The 9th Circle" sonrasında da 2011 yapımı "Terrifier" filmiyle tanıtmıştı.

5. Filmin yaratıcısı Damien Leone, Palyaço Art'ı bize ilk olarak "The 9th Circle" sonrasında da 2011 yapımı "Terrifier" filmiyle tanıtmıştı.

6. Sonrasında bu iki film "All Hallow's Eve" adlı bir antoloji filmine dönüştürüldü, sonrasında da Terrifier (2016) ve Terrifier 2 (2022) bu antolojiyi takip etti.

6. Sonrasında bu iki film "All Hallow's Eve" adlı bir antoloji filmine dönüştürüldü, sonrasında da Terrifier (2016) ve Terrifier 2 (2022) bu antolojiyi takip etti.
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7. Terrifier 2 filminin fragmanını da şöyle bırakalım:

8. Terrifier serisini önce çıkaran şey aslında makyaj ver görsel efektler! Bu seriyi bu kadar ürpertici yapan ise arka planda çalışan efekt sanatçıları diyebiliriz.

8. Terrifier serisini önce çıkaran şey aslında makyaj ver görsel efektler! Bu seriyi bu kadar ürpertici yapan ise arka planda çalışan efekt sanatçıları diyebiliriz.

9. İzleyenler bilir ki Palyaço Art kendi başına zaten ürpertici bir figür. Cinayet işlerken neşter ve ev yapımı şeyler kullanması onu ürkütücü yaptığı kadar absürt de yapıyor.

9. İzleyenler bilir ki Palyaço Art kendi başına zaten ürpertici bir figür. Cinayet işlerken neşter ve ev yapımı şeyler kullanması onu ürkütücü yaptığı kadar absürt de yapıyor.

Peki "Terrifier" film serilerinde Palyaço Art nasıl işlenmiş?

10. İlk olarak "All Hallows' Eve" filmine bir bakalım.

10. İlk olarak "All Hallows' Eve" filmine bir bakalım.

All Hallows' Eve filmi klasik bir cadılar bayramı gecesinde geçiyor. Filmin tüm hikayesi aslında Tia ve Timmy kardeşlerin bebek bakıcısı Sarah'la olan hikayesini konu ediniyor.

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11. Timmy, şeker çantasında seksenlerden kalma bir kaset buluyor ve izlemek için Sarah'tan izin almaya çalışıyor. Bu kasetin içinde kısa korku filmleri yer alıyor.

11. Timmy, şeker çantasında seksenlerden kalma bir kaset buluyor ve izlemek için Sarah'tan izin almaya çalışıyor. Bu kasetin içinde kısa korku filmleri yer alıyor.

12. Kısa filmlerin ilkinde Palyaço Art tren istasyonunda bir kadını istismar ediyor. Onu uyuşturup kaçırdıktan sonra yeraltındaki tünellere götürüyor. Tünellerde kaçırılan kadınla birlikte başka iki kadın Art ve diğer şeytani varlıklar tarafından öldürülür, karnından bebekleri sökülür ve cinsel istismara uğrar.

12. Kısa filmlerin ilkinde Palyaço Art tren istasyonunda bir kadını istismar ediyor. Onu uyuşturup kaçırdıktan sonra yeraltındaki tünellere götürüyor. Tünellerde kaçırılan kadınla birlikte başka iki kadın Art ve diğer şeytani varlıklar tarafından öldürülür, karnından bebekleri sökülür ve cinsel istismara uğrar.

13. İkinci kısa filmde ise evde uzaylılar tarafından kovalanan bir kadını anlatıyor. Sonrasında kadının evinde bulunan Palyaço Art'ın resmiyle sona eriyor.

13. İkinci kısa filmde ise evde uzaylılar tarafından kovalanan bir kadını anlatıyor. Sonrasında kadının evinde bulunan Palyaço Art'ın resmiyle sona eriyor.

14. Son kısa filmde ise kaybolan bir kadının benzin istasyonundaki bir görevliden yol tarifi istemesiyle başlıyor. Palyaço Art görevliyi doğruyor sonrasında da yolunu kaybetmiş kadını kovalamaya başlıyor. Kadını boğmaya çalışırken araba kaza yapıyor ve kadın uzuvlarının kesildiğini fark ediyor

14. Son kısa filmde ise kaybolan bir kadının benzin istasyonundaki bir görevliden yol tarifi istemesiyle başlıyor. Palyaço Art görevliyi doğruyor sonrasında da yolunu kaybetmiş kadını kovalamaya başlıyor. Kadını boğmaya çalışırken araba kaza yapıyor ve kadın uzuvlarının kesildiğini fark ediyor

15. Sonrasında Palyaço Art kasetin içinden çıkmayı başarıyor ve çocukları öldürüyor.

15. Sonrasında Palyaço Art kasetin içinden çıkmayı başarıyor ve çocukları öldürüyor.
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Terrifier (2016)

16. Terrifier'ın 2016 yapımı filmi ise Talk show sunucusu Monica'nın şekilsiz bir surata sahip bir kadınla sohbet etmesiyle başlıyor. Kadın, bir yol önce Cadılar Bayramı gecesi katliamdan kurtulan tek kişi olduğunu söylüyor. Röportajdan sonra ise kadın Monica'ya saldırıyor.

16. Terrifier'ın 2016 yapımı filmi ise Talk show sunucusu Monica'nın şekilsiz bir surata sahip bir kadınla sohbet etmesiyle başlıyor. Kadın, bir yol önce Cadılar Bayramı gecesi katliamdan kurtulan tek kişi olduğunu söylüyor. Röportajdan sonra ise kadın Monica'ya saldırıyor.

Terrifier (2016)

17. Terrifier'ın 2016 yapımı filmi ise Talk show sunucusu Monica'nın şekilsiz bir surata sahip bir kadınla sohbet etmesiyle başlıyor. Kadın, bir yol önce Cadılar Bayramı gecesi katliamdan kurtulan tek kişi olduğunu söylüyor. Röportajdan sonra ise kadın Monica'ya saldırıyor.

17. Terrifier'ın 2016 yapımı filmi ise Talk show sunucusu Monica'nın şekilsiz bir surata sahip bir kadınla sohbet etmesiyle başlıyor. Kadın, bir yol önce Cadılar Bayramı gecesi katliamdan kurtulan tek kişi olduğunu söylüyor. Röportajdan sonra ise kadın Monica'ya saldırıyor.

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