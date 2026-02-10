onedio
Türkiye'de Kız İsteyen İngiliz Babanın İsteme Metnini Telefondan Okumaya Çalıştığı Anlar Gülümsetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.02.2026 - 23:35

Dünyanın dört bir yanı birbirinden farklı kültürlere ev sahipliği yapıyor. Her bir ülke kendine özgü özellikleriyle öne çıkıyor. Özellikle evlilik ritüeller ve düğünler, bir ülkenin kültürünün en canlı yansımalarından biri. Günümüzde artık sınırların neredeyse olmadığı dünyada farklı kültürlerden insanların bir araya gelmesi de kolaylaştı. 

İngiliz bir aile ülkemize kız isteme töreni için geldi. İngiliz babanın kız isteme metnini telefonundan okumaya çalıştığı anlar ise sosyal medyada viral oldu.

Her şeyin usulüne uygun olmasına özen gösterdiler.

Konuk oldukları evin kurallarına uyum sağladıkları görülen aile, kız isteme töreninin gerekliliklerini de yerine getirmeye çalıştı. İngiliz baba kız isteme törenlerinde söylenen metni de cep telefonundan okudu. O anlar izleyenleri hem gülümsetti hem de beğeni topladı.

Pelin Yelda Göktepe
