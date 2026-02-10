Türkiye'de Kız İsteyen İngiliz Babanın İsteme Metnini Telefondan Okumaya Çalıştığı Anlar Gülümsetti

Dünyanın dört bir yanı birbirinden farklı kültürlere ev sahipliği yapıyor. Her bir ülke kendine özgü özellikleriyle öne çıkıyor. Özellikle evlilik ritüeller ve düğünler, bir ülkenin kültürünün en canlı yansımalarından biri. Günümüzde artık sınırların neredeyse olmadığı dünyada farklı kültürlerden insanların bir araya gelmesi de kolaylaştı.

İngiliz bir aile ülkemize kız isteme töreni için geldi. İngiliz babanın kız isteme metnini telefonundan okumaya çalıştığı anlar ise sosyal medyada viral oldu.