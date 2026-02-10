Türkiye'de Kız İsteyen İngiliz Babanın İsteme Metnini Telefondan Okumaya Çalıştığı Anlar Gülümsetti

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2021...
Dünyanın dört bir yanı birbirinden farklı kültürlere ev sahipliği yapıyor. Her bir ülke kendine özgü özellikleriyle öne çıkıyor. Özellikle evlilik ritüeller ve düğünler, bir ülkenin kültürünün en canlı yansımalarından biri. Günümüzde artık sınırların neredeyse olmadığı dünyada farklı kültürlerden insanların bir araya gelmesi de kolaylaştı.
İngiliz bir aile ülkemize kız isteme töreni için geldi. İngiliz babanın kız isteme metnini telefonundan okumaya çalıştığı anlar ise sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şeyin usulüne uygun olmasına özen gösterdiler.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın