Arda Güler Sevgilisi Duru Nayman ile Paris'ten Romantik Fotoğraflar Paylaştı
Real Madrid ve Türkiye A Milli Futbol takımının genç yıldızı Arda Güler, özel hayatıyla magazin servislerine düşmeyen sporculardan biri. Kendisi gibi sporcu olan Duru Nayman'la uzun süredir sevgili olan Güler Instagram hesabından romantik paylaşımlarda bulundu. Paris'in ikonik Eiffel Kulesi önünde sevgilisiyle pozlar veren Arda ve Duru çiftinin pozları Arda Güler'in ailesi kadar sevenlerinin bol nazar boncuklu yorumlarını getirdi.
Arda Güler Instagram hesabından siyah beyaz temalı bir Paris fotoğrafı paylaştı.
Uzun süre sonra beraber fotoğraf paylaşan genç çifte yorum yağdı.
