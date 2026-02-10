onedio
Arda Güler Sevgilisi Duru Nayman ile Paris'ten Romantik Fotoğraflar Paylaştı

Oğuzhan Kaya
11.02.2026 - 00:25

Real Madrid ve Türkiye A Milli Futbol takımının genç yıldızı Arda Güler, özel hayatıyla magazin servislerine düşmeyen sporculardan biri. Kendisi gibi sporcu olan Duru Nayman'la uzun süredir sevgili olan Güler Instagram hesabından romantik paylaşımlarda bulundu. Paris'in ikonik Eiffel Kulesi önünde sevgilisiyle pozlar veren Arda ve Duru çiftinin pozları Arda Güler'in ailesi kadar sevenlerinin bol nazar boncuklu yorumlarını getirdi.

Arda Güler Instagram hesabından siyah beyaz temalı bir Paris fotoğrafı paylaştı.

Herhangi bir açıklama yazmayan yıldız futbolcu ikinci kareyi de kendisi ve sevgilisine ayırdı.

Uzun süre sonra beraber fotoğraf paylaşan genç çifte yorum yağdı.

Fotoğraf ilk saatleri itibariyle 500 bin beğeniye yaklaşırken yorumlarda da Arda'nın annesinin nazar boncukları, babasının ise kalpli emojileri dikkatlerden kaçmadı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne üç kala böyle bir paylaşım gelmesi 'Romantik Arda' yorumlarını da beraberinde getirdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
