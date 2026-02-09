onedio
Mehmet Ali Erbil ile Mbappe'nin Annesinin Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Mehmet Ali Erbil ile Mbappe'nin Annesinin Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.02.2026 - 21:47

Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe’nin aynı zamanda menajerliğini de yapan annesi Fayza Lamari, geçtiğimiz günlerde Real Madrid’de bazı futbolculardan yıllık kazancının daha fazla olmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya kullanıcıları, Mbappe'nin annesi ile Mehmet Ali Erbil arasındaki benzerliği de gözden kaçırmadı.

Mbappe'nin annesi Fayza Lamari, yıllık 4.5 milyon euroluk kazancı ile gündem olmuştu.

Mbappe'nin annesi Fayza Lamari, yıllık 4.5 milyon euroluk kazancı ile gündem olmuştu.

Anne Lamari’nin yıllık kazancının Real Madrid’li futbolcular Arda Güler, Gonzalo Garcia, Endrick, Andriy Lunin, Fran Garcia, Raul Asencio, Brahim Diaz ve Franco Mastantuono’dan fazla olduğu ortaya çıktı.

Yıldız futbolcunun annesi Lamari, bu sefer ise Mehmet Ali Erbil ile olan benzerliği ile gündemde.

👇

👇
twitter.com

'Bugün Twitter'a girdiğimde böyle bir şey okuyacağımı hayal etmemiştim.'

👇

👇
twitter.com

'Mbappe gol ne zaman atacaksın?

Parmaktan sonra.'

👇

👇
twitter.com

'Hayır benzetilmedi, zaten Mehmet Ali Erbil.'

👇

👇
twitter.com

'Annesi değil, peruk takmış Mehmet Ali Erbil.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
