Mehmet Ali Erbil ile Mbappe'nin Annesinin Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu
Real Madrid’in Fransız yıldızı Kylian Mbappe’nin aynı zamanda menajerliğini de yapan annesi Fayza Lamari, geçtiğimiz günlerde Real Madrid’de bazı futbolculardan yıllık kazancının daha fazla olmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya kullanıcıları, Mbappe'nin annesi ile Mehmet Ali Erbil arasındaki benzerliği de gözden kaçırmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mbappe'nin annesi Fayza Lamari, yıllık 4.5 milyon euroluk kazancı ile gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın